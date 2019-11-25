香港泛民派大勝　新華社：止暴制亂、恢復秩序是最緊迫任務





▲ 香港24日舉行區議會選舉。（圖／記者游宗樺攝）

記者羅明輝／綜合報導

香港區議會選舉結果出爐，由泛民主派取得壓倒勝利，在452席次中拿下388席。大陸官媒《新華社》今（25）日並未在報導中就選舉結果多做敘述，而是著重向香港呼籲，「止暴制亂、恢復秩序仍是香港當前最緊迫的任務」。

在《新華社》最新發布的的香港選舉結果報導中，第一段先是簡單提到，香港第六屆區議會選舉24日舉行，25日中午完成計票工作。本屆區議會選舉投票24日上午7時30分開始，當晚10時30分結束。據選舉管理委員會宣布，18個選區452個區議會議席全部產生。





▲ 區議會選舉結果陸續出爐，泛民派搶下388席次。（圖／達志影像／美聯社）

內文第二段則指出，區議會是香港地區層次的區域組織，就市民日常生活一般性事務向特區政府提供意見，並參與地區管理事務。本屆區議會選舉是香港修例風波以來第一場全港性選舉活動。

《新華社》強調，過去5個多月中，亂港暴力分子與外部勢力遙相呼應，不斷製造、升級暴力活動，造成香港社會政治氛圍對立、社會情緒撕裂、經濟民生發展受挫。持續數月的社會動盪，嚴重干擾了選舉進程。選舉當日，有亂港分子對愛國愛港候選人進行滋擾，止暴制亂、恢復秩序仍是香港當前最緊迫的任務。

據了解，在香港區議會選舉前，《新華社》就曾發布一篇「香港需要築基於社會安定之上的公平選舉」時評，並在文末向香港市民呼籲表示「選舉投票在即，廣大香港市民應擦亮眼睛，看清暴徒及其幕後反中亂港政客的真面目、真圖謀，齊心協力將選舉拉回正軌。為了香港的長久安寧，要珍惜手中的選票，將不公不義之人擋在區議會大門之外」。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦