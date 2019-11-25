耿爽指「王立強間諜案」令人瞠目結舌　陸外交部評：拙劣的鬧劇





▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

記者陳政錄／北京報導

就「中國間諜干預台灣2020大選」一事，中國大陸外交部發言人耿爽今（25日）再度表明中方立場，認為整件事情「上演了一齣拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思。」他強調，奉勸澳方的有關媒體和人士，要尊重已經明確無誤的事實真相，恪守起碼的職業道德操守。

綜合日前外媒報導，一名自稱中國大陸間諜的人士王立強（Wang Liqiang，音譯），向澳洲政府投誠，聲稱大陸透過砸錢等手段干擾台灣選舉。雖第一時間遭到大陸國台辦否認，上海市公安局也在23日晚通告指出，王為涉案在逃人員，並持有偽造的身分證件，但隨近日王接受澳洲政府審訊影片流出，繼續引發討論。

▲王立強自稱中國間諜（Wang William Liqiang，音譯），並向澳洲政府自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

對此，耿爽在今天下午的記者會上重申，上海市公安局靜安分局已經於11月23日通報有關情況。王立強是涉案在逃人員，因涉嫌詐騙罪已經被公安機關立案偵查，他持有的中華人民共和國護照和香港永久居民身份證均係偽造證件，目前公安機關對此案正在進一步調查當中。

因此，他強調，在中方有關單位第一時間發布了權威信息、指出謬誤、作出澄清之後，澳大利亞方面個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度的人的話，迫不及待地大肆炒作所謂的「中國威脅論」，極盡對中國造謠、抹黑之能事，「上演了一出拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思。」

耿爽表示，他奉勸澳方的有關媒體和人士，要尊重已經明確無誤的事實真相，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情

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