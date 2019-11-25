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消防猛男曬肌肌！大秀舞技　性感狂野「賀爾蒙側漏」hen可以

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▲新竹縣消防局形象月曆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣消防局的18名消防員上午舉行記者會。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

女性朋友期待已久的「新竹縣消防局猛男月曆」終於開始發放了，25日上午在新竹縣新埔消防分隊舉行記者會，18名消防員在舞台上除了大展肌肉外，還連秀2支不同類型風格的舞蹈，不止現場女性來賓用力拍手叫好，連男性朋友都看得「笑呵呵」。

「不抹油、不畫線、不打陰影」，新竹縣消防局長孫福佑自豪的說，由於攝影師許釗滂老師堅持「一定要拍真的」，所以所有消防員的肌肉「絕對很純」，一點一滴練出來的，為了這一次的拍攝，消防局先向轄區內同仁徵求意願，海選出來的入選者還要經過專業健身教練個別指導，歷經超過4個月的密集健身，才有今天的好結果。

請繼續往下閱讀...

▲新竹縣消防局形象月曆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣消防局長孫福佑自豪的說，所有消防員的肌肉「絕對很純」，絕不造假。

25日到場中的18名消防員除了展現好身材，還在現場大跳「毛利戰舞」，氣勢恢宏，讓現場民眾震撼不已，賀爾蒙瞬間激升，當觀眾還沉浸在充滿亢奮的氛圍時，18名消防員再度將現場氣氛大轉，與幼兒園的小小朋友合跳「鯊魚舞」，不管是扭腰、擺臀還是裝可愛，都非常到位，完全不輸給專業表演者。

新竹縣消防局印製的形象月曆，特別邀請知名攝影師許釗滂老師，以專業的技術、鏡頭及設計編輯後，將拍攝的18個場景包括舉槓、器材救助、破門、車輛射水、汽車火警、垂降、消防栓射水、救護處置、船外機、救生艇、雲梯車、扛傷患救援、拉水帶起跑、扛大輪胎、山搜救助等，畫面均實際於新竹縣關西東安古橋、竹北新月沙灣、興隆大橋豆腐岩、斜張橋、尖石山區、及相關分隊等地點拍攝，月曆主角則為境內消防局各外勤單位之20名暖男、型男、猛男及跆拳道美女。

本次發行的「2020年形象宣導月曆」，預計提供2500份供民眾兌換，民眾可憑2019年11月至12月之紙本發票5張兌換月曆1份，每人限兌換2份。屆時亦會將民眾兌換之善心紙本發票全數捐贈予本縣弱勢團體或機構

兌換時間：2019年11月26日上午8時30分開始

兌換地點：新竹縣消防局竹北分隊、竹東分隊、新埔分隊、湖口分隊、山崎分隊等5個分隊，各提供500份供民眾兌換，兌換完為止。

▲新竹縣消防局形象月曆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣消防局形象月曆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣消防局形象月曆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣消防局形象月曆。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹縣消防月曆。（圖／新竹縣政府提供）

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