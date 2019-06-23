影／肉食系OL搭小黃要求坐副駕　「太主動」運匠凍未條...結局超逆轉　

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名OL狀告計程車司機與男網友利用她智能不足對她性侵得逞，只是檢警調查後，案情卻展開大逆轉，OL根本就是肉食女，她主動對計程車司機挑逗，連與網友約砲都是自己主動，計程車司機與男網友大呼冤枉「根本不知道她是智能障礙」。檢方調查後，也認定計程車司機與男網友罪嫌不足，不予以起訴。

▲小黃運匠遇到大膽主動的女乘客，一次激情過後竟被控告性侵。（圖／pixabay）



計程車司機董男與竹科作業員鄭男2人共同遭OL指控性侵！OL控計程車司機董男於2018年11月載她返家途中，見她智能有損軟弱可欺，先要求她從後座移到前坐並對她毛手毛腳，再將她載到停車場內車震性侵得逞，事畢才將她送回家，且未收她車資。OL將發生過程LINE與友人討論，友人驚覺她遭到性侵，才帶她到警局報警。

OL再加碼爆出竹科作業員鄭男也對她性侵，她表示，與鄭男互為網友，2019年元月鄭男約她在新竹火車站附近見面，鄭男同樣見她智障可欺，在路旁巷內就開始對她摸來摸去，之後帶她到附近旅館性侵2次。

▲運匠凍未條，將OL帶到附近一處隱蔽的停車場車震。（圖／Unsplash）



計程車司機董男坦承與OL車震，只是，他反指是OL主動要求坐到副駕駛位，開車途中主動對他上下其手、拉董男的手去蹭她胸部、自行褪去衣褲任他撫摸，董男被誘惑到凍未條，才就近載她到附近一處隱密的停車場車震，OL還提醒董男要帶保險套，雖然車上沒有，但2人還是將事辦到底，完事後，董男也幫OL清理。

董男坦承車上炒飯及未收車資，但否認性侵，他說，整個過程都是對方主動挑逗，自己更不知道她是智能障礙。

鄭男也大呼冤枉，他說，過去就曾跟OL約砲1次，當天更是OL主動邀約再戰，所以才會在碰面時，就在巷子內摟摟抱抱，互相撫摸。OL問「要不要去旅館」，他才帶她到附近旅館花了500元開房間，2人先洗鴛鴦浴才開始辦事，前後共做2次，最後再一起洗澡、一起離開旅館。鄭男表示，是OL主動約砲，床戰過程她都沒反對，直到被對方提告後，才知道OL是智障。

▲鄭男表示，火車站前約砲這次是OL主動邀約。（圖／記者陳凱力攝）

檢察官根據相關證據與證詞發現，董男與OL確有性行為，不過行車紀錄監視錄影中顯示，OL當時意識清楚，過程中並無抗拒及呼救聲，OL過去曾有交往過其他男友，並非第一次有性行為，且學校又有教性自主觀念，若不肯發生性關係，即可拒絕，但OL回家後還向友人報平安並道謝，與一般性侵後反應大為不同，因此認定董男犯罪嫌疑不足。

檢方再調查鄭男部分也發現，鄭男與OL供詞相符，只是OL於過程中同樣沒有抗拒或呼救，事後還能明確說經過、花500元開房間、一起洗澡、床戰2次等細節，也可證明並非受到強暴脅迫手段，2人過去就曾約砲1次，OL更應知道性行為的意義，因此認定鄭男犯罪嫌疑不足，做出不起訴。

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