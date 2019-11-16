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廁所內急出生「頭部露出」　消防員在孕婦家10分鐘完成急助產

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▲宜蘭消防員消防員臨危10分鐘，完成廁所內急出生頭部露出的胎兒（箭頭所指）助產。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭消防員消防員臨危10分鐘，完成廁所內急出生頭部露出的胎兒（箭頭所指）助產。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭打火消防員急當助產士！16日3時55分許，接獲宜蘭頭城大里有孕婦急產救護，且情況非常緊急，消防人車火速趕到時，孕婦羊水已破且胎兒頭部已微微露出，當下現場立即進行接生，幸母子均安。

宜蘭消防局表示，頭城大里消防分隊於16日3時55分許，緊急出動救護車 1輛及救護人員2名，趕往一民宅，當時孕婦躺臥在家中3樓廁所，立即對孕婦狀況進行評估，經評估孕婦生命徵象穩定。

但孕婦羊水已破且胎兒頭部已微微露出，情況非常危急，當下救護人員於現場立即進行接生。經歷約10分鐘的急救處置後，孕婦順利產下一名新生兒，救護人員隨即使用臍帶夾夾住臍帶兩端，治療巾為嬰兒擦拭及無菌被讓嬰兒保暖，以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道。

救護人員並使用搬運毯將孕婦搬運下3樓，將母子兩人送往陽大附醫，圓滿達成這次急產救護任務。經過陽大附醫檢查後其母子生命徵象皆非常穩定。

消防局呼籲，即將臨盆孕婦應隨時注意身體狀況及生產期，如有身體不適應立即就醫或通知消防局救 護人、車前往協助，以確保胎兒及新生兒安全。

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