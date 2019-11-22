消防猛男月曆來了！加碼唯一場「濕背秀」　筋肉粉們開始暴動　

▲2020年新竹縣消防形象月曆，11月26日起開放民眾憑發票兌換。（圖／新竹縣消防局提供）



記者陳凱力／新竹報導

消防猛男月曆來了！新竹縣消防局2017年首次推出消防局形象文宣月曆，民眾反應熱烈，馬上被索取一空，2019年再度推出2020年形象月曆，11月26日起開放民眾憑發票兌換，除此之外，25日上午還有一場「真人現身」記者會，想要一睹迷人猛男風采的民眾，千萬要把握！

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▲2016年新竹縣消防月曆中的「7月情境不屈，消防員范正安」。

網友在7月間於社團「新竹爆料公社」爆料新竹縣消防猛男的「肌肌照」，10多名消防猛男在新竹縣消防局新埔分隊前，裸著上半身，站在消防車上或車旁，迎著豔陽結實，吸睛的「新鮮筋肉」引起全台女性的熱烈討論。

「筋肉粉」們望眼欲穿，終於等到猛男月曆發放的好消息！新竹縣消防局長孫福佑說，為了讓縣民好朋友能與消防人員一同發揮助人精神，本次月曆領取將以發票兌換方式，將所兌換發票轉贈縣內弱勢團體。

▲2020年新竹縣消防形象月曆，帥氣筋肉男搶先曝光。

猛男月曆將從11月26日上午8點30分開始，在竹北分隊、竹東分隊、湖口分隊、新埔分隊、山崎分隊等5個點，提供民眾兌換，只要憑2019年11、12月的紙本發票5張，就可兌換月曆1份，每人限兌換2份，每個據點僅提供500份，兌換完為止。

除了「紙上賞筋肉」，消防局也祭出「加碼福利」，25日上午10點在新埔消防分隊會辦理「形象文宣月曆發表會」，想要近距離一睹月曆主角本尊的「筋肉迷」，要把握這次難得的機會。

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