1個月偷3萬元「金莎」　傻眼！到案時胖一大圈：3000顆已全吃光

記者陳凱力／新竹報導

新竹賣場出現「金莎大盜」！一名陳姓男子因酷愛吃金莎有沒錢可買，竟將歪腦筋動往大賣場，他鎖定一盒3百多的金莎巧克力，見四下無人開始掃貨至自備購物袋後再快速離開，每次都成功躲過賣場出口的防盜電眼，直到賣場發現「金莎巧克力總是大量短少」，裝設監視器後才捉到陳男行竊的身影。陳男坦承犯行，並表示偷來的金莎已全部吃光光，員警也注意到陳男到案時身形與做案時明顯發福許多，更增添「金莎吃太多」的真實性，陳男訊後依竊盜罪嫌法辦。

▲陳男專到大賣場偷竊金莎，一個月成功得手8次。（示意圖／記者陳凱力攝）



新竹一名陳姓男子因太愛吃金莎巧克力，又沒錢可買，竟多此到大賣場行竊，陳男頭戴鴨舌帽、揹著大型購物袋佯裝成顧客，在大型賣場中特別鎖定一盒要價3百多的金莎巧克力，他趁四下無人之際，瘋狂掃貨，將多盒金莎放入自備的購物袋後再快速離開。

▲一盒30入的金莎市值約310元，陳男得手3萬多元相當於3千顆的金莎巧克力竟全數吃光。（圖／記者陳凱力攝）

陳男每次行竊都帶走大量金莎巧克力離開，經過賣場出口的警報器卻從未響過，賣場人員也懷疑陳男偷竊時已順手將標籤撕毀，才能安然離開。某間賣場因不斷發現金莎巧克力莫名短少，特別在金莎巧克力的陳列架附近裝設監視器，終於經由監視影像抓到這名「金莎大盜」。

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陳男1個月來共成功盜取8次金莎巧克力，每次行竊金額約在4000元上下，相當於10幾盒大盒金莎，警方初估，得手總金額約有3萬多元。本來在8月初即通知到案說明，不料，陳男竟跟警方討價還價，表明希望能過完七夕情人節再到警所偵訊，隨後就失聯。

由於陳傳喚未到，警方多次到陳家訪查也未見其身影，一度懷疑對方得知賣場報案，畏罪逃亡，正著手向檢方申請拘票，打算將他緝拿到案時，陳卻在22日又突然現身。

陳男坦承犯行，自稱有「金莎癖」，因想吃又沒錢買才行竊，偷來的大批金莎已全部吃光光。據了解，金莎巧克力平均一顆約在10元上下，3萬元市價的金莎約有3千顆左右，雖然陳男的說詞離譜，不過，員警也注意到陳男到案時身形與做案時明顯發福許多，也增添「金莎吃太多」的真實性，訊後依竊盜罪嫌法辦。

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