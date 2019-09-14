戀鞋癖出沒單身女舍！教戰「射鞋SOP」　自白：正妹沒腳臭是真的

▲有女性受害者上網PO出受害畫面。（圖／翻攝新靠北中華，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地區陸續出現女性受害人上網抱怨慘遇「變態鞋控」，位於中華大學附近的女生宿舍，已連續發生多起「射鞋」事件，8月間更有民眾錄下「遛鳥偷鞋哥」抱著鄰居穿過的鞋狂吸的畫面。有網友發現，在臉書就有一個「戀鞋癖」的討論社團，裡面除了網友剖悉自己鞋控的心路歷程，還有對鞋壞壞的SOP，簡直讓女性朋友們背後發涼。

臉書社團「新靠北中華」連續多個月都有女性受害者上來抱怨，「中華大學校外社區型宿舍能否多裝幾支監視器？四隻鞋子直接報廢」、「誇張耶，我也中獎了嗎」、「就不要被我抓到，有夠噁心，整雙都要扔掉」、「今天出門上班的時候發現鞋子被人噴了白色的不明液體在裡面，味道還很濃」，只見照片中多雙女鞋都被沾上疑似精液的白色黏稠液體。網友也紛留言「拿DNA去，這不能姑息」、「最近中華大學怎麼都這樣...」、「又一個射鞋哥」，目前新竹市警方已受理報案。

▲戀鞋癖們會在臉書私密社團討論心得與教戰手冊。

除了中華大學，新竹地區之前也出現「遛鳥偷鞋狂」，民眾因為發現家門口的鞋子常常「短期失蹤」，因此安裝監視器想調查這起靈異事件，沒想到竟意外拍到，全身赤裸的鄰居提著偷走的鞋子前來歸還，臨走前還不忘拿起鞋墊猛聞，被害人氣得報警，這名「遛鳥鞋控」也因此被依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，這群專獵女鞋的「戀鞋癖」會在網路的私密社團裡討論，內容更分門別類討論戀鞋癖的「內心衝動」、「洩欲鞋子的經驗」與「不同鞋款的感受」。有網友自白「喜歡女人的腿和腳趾，看到一雙高跟鞋就會起生理反應」，也有網友分享「原本想把這種行為永遠藏在心中，但快感還是需要宣洩」，更不乏令人發毛的心得「今天偷聞正妹同事的帆布鞋，看那黑色的鞋底恐怕是沉積已久的汗漬吧」、「彎腰一聞原以為會很臭，沒想到竟是香的，果然正妹沒腳臭的傳說是真的。」

有網友還有分享「欺負白色厚底護士鞋的SOP」，包括「先以保鮮膜包覆鞋身，再幻想正妹穿鞋，隨後噴精」，原PO強調「鞋墊軟軟的摩擦起來好舒服。」其誇張離譜的討論，也讓女性朋友起雞皮疙瘩。

新竹市警方聞訊也主動偵辦這起射鞋事件，更呼籲受害人前往警局報案或提供手邊資料，早日將這名射鞋變態繩之以法。

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