宜蘭休假消防員與女友散步一半…突聞求救聲　手刀硬從鬼門關拉回溺水男

▲宜蘭消防員翁尚汶（穿黃色短褲）休假兼救人，硬將溺水男子從鬼門關拉回。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南方澳內埤海域23日15時30分許，發生23歲蔡姓男子溺水意外，輪休的頭城分隊翁尚汶消防員，恰巧與女友於附近散步，聽聞溺水意外，本能反應就近取得救生圈，立即加入救援行列，成功與現場民眾合力將蔡男從鬼門關拉回，讓蔡男十分感激救命之恩。

宜蘭消防局獲報，23日15時30分許，南方澳內埤海灘有民眾溺水即刻派遣南方澳、馬賽分隊前往救援，並通知第二大隊大隊長、特搜大隊大隊長前往坐鎮指揮。救護車抵達現場時，落海的新北市蔡姓民眾，已由現場民眾協助救上岸，蔡男意識清楚，雙手手指輕微擦傷，經救護人員初步處置後由南方澳91車送往蘇澳榮民醫院救治。

這場救溺關鍵，是先由消防局第一大隊頭城分隊消防隊員翁尚汶啟動，輪休的他，恰巧與女友於附近散步，經多次拋擲救生圈，才成功與現場民眾合力將蔡男拉上岸，俟救護車到場後，協同救護人員將蔡男送醫救治。

宜蘭消防局表示，翁尚汶具有中級救護技術員、救助隊及特搜隊證照，也是弘道老人福利基金會擔任宣導安全用電及預防一氧化碳中毒之教官，是相當優異的消防救災人員。

消防局局長徐松奕呼籲，民眾前往海域進行各類活動，應有危機意識、做好自身安全防護（例如穿著救生衣、攜帶魚雷浮標等），以避免因離岸流、潮汐轉換、颱風來臨前後海流不穩定等不確定因素，造成溺水。

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