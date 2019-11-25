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2男大生「身心不適」凌晨離開理大…仍有近30人留守校園　部分示威者已精神錯亂

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▲▼2名男大生因為身心不適離開理大。（圖／達志影像／美聯社）

▲2名男大生因為身心不適離開理大。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方包圍理工大學的行動已經來到第9天，不少示威者陸續離開校園。今（25）日凌晨3點多再有2名分別21及22歲的城大男學生，因為身心不適的情況下離開理大，由救護車送往伊利沙伯醫院治療。有義務急救員表示，這2人除了腹瀉外還有抑鬱症狀，顯示剩餘的留守者在生理及心理上恐怕都已受創，難以逃走。

▼香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突，校園頓時成了戰場。（圖／路透）

▲▼香港理工大學示威者與防暴警察爆發衝突。（圖／路透）

綜合港媒報導，2名男大生在義工陪同下離開校園，急救員表示，男大生都已陷入恐慌狀態，他們擔心被拘捕後會被警方施暴或惡劣對待，所以在衝突最激烈的時候留在校內的一個房間內；過程中，警方剛好將一枚催淚彈射入房內，導致2人嚇到彈起來，疑似出現創傷後壓力症候群（PTSD）。

據悉，2名男大生連日來只靠乾糧果腹，營養明顯不足。不少無法離開理大的示威者氣憤地說，警察包圍學校害得他們無法去區議會投票，這根本是剝奪人身自由及投票權。他們也稱，目前可能還有30多個人困在理大，部分人開始精神錯亂，無法正常溝通，常常害怕自己人身安全受到威脅；也有人因此不願進食。

▼理大現場滿目瘡痍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈。（圖／記者游宗樺攝）

香港大學法律學院首席講師張達明表示，估計仍有約30人留守在理大校園內，這些示威者大都不想拋下其他人，所以甘願繼續待著。張達明也指出，在與留守人士溝通時，感受到示威者對警方極度不信任，他認為警方不能因為這些人單純逗留理大就提出檢控，除非有證據證明被捕者涉及投擲汽油彈等暴力行為。據悉，警方曾透露，因為離開理大被登記或拘捕的人數已達近1000人，不過目前全都獲保釋而未有被檢控的案例。

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