港警「新一哥」鄧炳強盼和平解決理工事件　將確保24日區選不受干擾

▲ 香港新任警務處長鄧炳強 。（圖／翻攝新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港理工大學事件持續近一周仍未平息，警務處處長鄧炳強於今（22日）早在旺角警察體育遊樂會舉行記者會，他稱，希望和平解決事件，沒有為理大清場設訂死線。他還表示，因為校園環境變得危險、內有很多爆炸品，「希望校園內的人士盡快離開，18歲以下人士不會被即時拘捕。」

綜合港媒報導，警務處處長鄧炳強指，過往數天警察於理工大學工作非常辛勤，甚至有警員要連續30小時長時間工作，面對數以百計汽油彈、磚頭、彈殊，更有警員腳部中箭，但警察會繼續無畏無懼維持香港治安。

對於有媒體報導「政府不予從理大離開並已登記身份證的示威者離港」一事，他直指是「是錯誤訊息」，「涉事人年滿18歲，離開校園時曾宣稱身體不適，警方登記其資料後，他便由救護車送院，但他下車後並無入醫院便『潛逃』，所以警方認為有需要作出拘捕。」

▲香港理工大學日前爆發激烈的警民衝突。（圖／路透）

至於24日區議會選舉，鄧炳強指，為確保票站安全，警方會於各票站一帶巡邏，會因應風險評估，再安排人手到票站以確保票站安全。

對於警方被指行使過分武力拘捕示威者，他解釋，當警員在拘捕期間，示威者可能會不斷掙扎，也可能有人搶犯，所以要以適當武力作出控制。還有記者提及有示威在法庭上稱受警暴，鄧炳強回應，「其實都不是新鮮事，好多犯人會在法庭宣稱被警察打。」

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