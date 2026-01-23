人形冰雕「睫毛眨啊眨」　警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

記者魏有德／綜合報導

安徽蚌埠淮河大壩旁20日清晨發生一件匪夷所思的事件。當地員警接獲報案稱，有一人形冰雕躺在攝氏零下15度低溫的雪地裡，十分駭人。員警隨即趕往現場，這才發現是一名「活生生的人」被凍在雪地裡，皮膚微弱的起伏以及睫毛還在輕微顫動，讓員警不敢怠慢，隨即小心翼翼地將她「搬」上車取暖，女子才撿回一命。

▲蚌埠一名女子在雪地8小時成「人形冰雕」，幸被人發現通報救援。（圖／翻攝微博，下同）

根據《南華視頻》影片顯示，員警慢慢靠近這名女子，還不時問道，「這還是真人啊！怎麼搞的啊？」隨後，兩名員警將她拉出雪地後，將她扶著前進，這時，可以發現女子的行動十分緩慢，腿部僵硬不便，最終，員警還得小心地將她搬上車，趕緊帶她去就醫取暖。

據了解，這名女子疑似是離家出走，受困於淮河大壩的雪地坑裡近8小時，幸好被路人發現並緊急報警求援。女子被發現時已經出現嚴重失溫現象，經醫師及時處置後已無生命危險。

接診醫師透露，幸好女子在身體完全失溫前被發現，否則觸發器官衰竭便回天乏術。此外，女子受困於雪坑中，雖然身處於極低溫的空間，但四周的「積雪」仍阻擋不少寒氣和冷風侵襲，讓身體熱量不至於快速流失，或許也是女子撿回一命的關鍵因素之一。