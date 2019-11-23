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直擊理大「作戰策略室」　示威者寫「遺言」：願香港重光、來生再見

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▲▼ 直擊示威者理大作戰策略室。（圖／香港01授權使用）

▲示威者理大作戰策略室。（圖／香港01授權使用）

本報訊

理大圍城踏入第六日，據留守者統計，校內最高峰時期有超過1000人，現在只餘不足30人，暫時未知餘下人士的藏身點。上周理大戰火仍頻，其中橫跨漆咸道的Z橋亦烽火連天，毗鄰「賽馬會創新樓」（又稱V座）成為示威者的重要戰略陣地，示威者主要在大樓低層留宿，其中一個班房更成為「作戰策略室」，內裏有各式各樣防具，白板上遺下作戰部署字句，每層都有「軍火庫」、基本補給品及醫療用品，過去數天校內有傳警方會強攻捉拿示威者，校內物資足以維持一段時間。

有關各樓層都遺有留守者的生活痕迹，低層走廊遍布個人物品、豬咀、防火手套、工具、食物等，亦曾有人在空餘時玩「天下太平」，部分角落更遺下伸縮棍、避彈衣、玻璃酒樽等，估計至少有過百人曾在大樓留宿。

▲▼ 直擊示威者理大作戰策略室。（圖／香港01授權使用）

▲▼ 示威者大都住在理大低樓層。（圖／香港01授權使用）

▲▼ 直擊示威者理大作戰策略室。（圖／香港01授權使用）

教室成「作戰策略室」

記者推開其中一個教室門，儼如「作戰策略室」，白板上的文字雖被刷去，但仍依稀看到寫有進攻路線及注意事項，枱上留下數十個豬咀，護膝、護腕及用浮板自製的盾牌等，亦有一部木結他，可能有示威者在如此繃緊的氣氛下，自娛一番，而「作戰策略室」外有一部熱水機，附近有多包吃過的「營多撈麵」，是時下年輕人喜愛的即食麵。

高層不少房門玻璃都被砸碎，內裏有瑜珈氈、枕頭、披鋪等，亦有喝過的樽裝水、可樂、吃過的零食包裝等；走廊兩側的儲物櫃並非擺放書本，而是塞滿示威用品。其中一層一個寫有「特低壓電糟」的木門半開半合，推開赫見原來又是另一個「竇」，房間密不透風，內裏設置大型發電機，溫度相常之高，地上僅鋪上一塊大型黑色膠袋，相信此處曾有多人休息，但在如此環境下匿藏，實在相當危險。

▲▼ 直擊示威者理大作戰策略室。（圖／香港01授權使用）

▲▼示威者在白板寫下「遺言」。（圖／香港01授權使用）

▲▼ 直擊示威者理大作戰策略室。（圖／香港01授權使用）

示威者白板寫「遺言」

至於位於理大正門的教學大樓，內裏破壞情況則較嚴重，多個樓層燈光昏暗，灑水系統持續噴水，地上有大灘水氹，班房玻璃破碎。其中一個大型班房內，地上鋪有瑜珈氈、大型錫紙、吃剩的罐頭、及新購未用的無線通訊設備。白板上寫不少留守者的「遺言」，日期為11月18日，即「理大圍城」的首日，「我真係估唔到自己會有被捕嘅一日」、「寧化飛灰，不作浮塵」、「本人被困理工大學，現被軍政府追捕，可能係最後留言，我面對緊10年監禁，你願意行出來嗎？」


【本文獲《香港01》授權轉載。】

 
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