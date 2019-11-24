蔡英文：1124敗選讓大家擔心了...2020民進黨一定再站起來！





▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，蔡英文24日在台中的造勢現場大爆滿，這一天也是距離去年民進黨九合一大選慘敗後的一周年。蔡英文致詞時表示，去年1124敗選讓支持者擔心了，明年2020請大家一定要給民進黨再一次機會，民進黨一定會再次站起來。

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中舉辦，蔡英文預計下午4點登場。下午近兩點，現場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，台中造勢場早早爆滿。

蔡英文台中造勢大爆滿，她一上台就說，剛剛到會場，聽到大家熱情喊加油，「我一定會加油，2020我們一定要贏！」

蔡英文提到，今天是一個很難忘的日子，去年的這一天，民進黨再地方選舉中失敗，令人意外的是，就連執政成績很好的台中都輸了，身為總統自己承擔了最大的責任，也要跟大家說聲抱歉，執政黨讓大家擔心了。

蔡英文說，這一年來民進黨認真反省，「有沒有感覺蔡英文不一樣了？大家有沒有覺得我們的施政更有感了？因為各位的聲音，我們都聽進去了。」

蔡英文向支持者喊話，很感謝大家給予的加油與指教，去年讓大家失望了，今年1124大家在台中相聚，「從今天開始，我們全力衝刺，2020台灣要贏，台中要先贏！」

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