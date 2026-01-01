　
政治

百萬YT網紅：鄭麗文言論威脅是告訴中共　侵台會有人配合開城門

▲▼國民黨主席鄭麗文出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區在2025年的最後三天，啟動名為「正義使命-2025」的圍台軍演，引起國際間的高度關切。對此，擁有超過130萬YT粉絲追蹤的時事評論網紅江峰，回顧國民黨主席鄭麗文過去在政論節目中，聲稱「解放軍是在維護治安，完全合乎國際法」的言論，他批評，「鄭麗文的言論最大威脅，是告訴中共，對台發動侵略，台灣有人會配合，有人會開城門，這是促成中共軍事冒險，危害台灣的最大因素」。

江峰表示，中共這次軍演改名「正義使命」，這是土匪穿了長衫，手裡的鬼頭刀換成扇子，準備把「撕票」這件事說成是「替天行道」，中共宣傳的本質一樣，缺什麼就吆喝什麼。

江峰也回顧鄭麗文過去在政論節目中的一段談話。鄭麗文過去在政論節目中公開表示，「解放軍有沒有能力？當然有能力呀，我在維護治安呢，他們完全合乎國際法」。

對此，江峰說，竟然聲稱台灣是中國的一部分，圍攻台灣說成是共產黨正當行使治理權，這多搞笑啊，「妳本身就是砧板上的肉，竟然興奮的聲稱自己是屠夫身上的肉的一部分」。

江峰表示，鄭麗文面對鏡頭高喊，共軍圍台是為了台灣人民的幸福和安全，這麼喊台灣人就信了嗎？他還當場學起鄭麗文的腔調反問鄭麗文，「難道妳鄭麗文當權了，將停止中共海警執法，讓大陸漁民圍著台灣捕魚？台灣民眾還不知道妳的真情嗎？」

江峰繼續追問，「難道妳告訴張忠謀，妳一掌權，將停止台灣芯片與世界上那些反華勢力做生意，讓中共拿去造更多導彈和飛機，來繼續包圍台灣的幸福和安全，台灣企業還不會察知妳的真愛嗎」？

江峰批評，拿中共治下的一個辦公室主任，甚至村支部書記的講話稿來發聲，真的是拉低了國民黨百年大黨的水平，「再說了，台灣人不信妳，中共就信妳了嗎」？

「屠夫熱愛砧板上的肉，不是因為妳是屠夫身體上的一部分，而是因為妳會成為屠夫肚子裡的一部分」。江峰說，國共歷史上，兩次合作聯俄容共，哪次不是被騙挨打，最後丟了江山，國民黨主席鄭麗文聲稱，中共圍台軍演是因為民進黨執政，是因為民進黨不斷威脅和踩紅線招惹的，「我看也說不過去」。

江峰問，菲律賓是民進黨執政嗎？中共為何要在南海軍演壓迫菲律賓？日本是民進黨執政嗎？中共為何要穿越日本海跟俄羅斯繞行日本搞聯合軍演？澳大利亞是民進黨執政嗎？也不是啊，共軍不也是在那軍演嗎？

江峰說，鄭麗文的言論最大的威脅，就是告訴中共，只要對台發動侵略，台灣有人會配合，有人會開城門，這是促成中共軍事冒險，危害台灣的最大因素。

更多新聞
馬英九未出席國民黨元旦升旗　鄭麗文：考量健康狀況未擴大邀請

習近平重申「貫徹一國兩制」　鄭麗文：尊重但盼透過對話化解歧異

首次出席總統府元旦升旗！　鄭麗文透露被韓國瑜稱讚：像白雪公主

鄭麗文圍鮮豔大紅色圍巾出席總統府升旗　跟賴清德「零互動」

菲律賓國防部關切中共軍演：影響不限於兩岸　波及印太國際社群

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

