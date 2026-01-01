　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德元旦談朝野合作　國民黨團：兩岸和平朝野和解取決賴政府

▲▼ 總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（1日）發表元旦新年談話，面對朝野僵局，賴清德提到，他會積極行動，促成朝野合作，只要有助於化解對立、凝聚共識，願意在合憲方式下，赴立法院進行國情報告。國民黨團對此表示，不論是兩岸和平或是朝野和解，啟動的鑰匙都在你的手上，希望賴清德所領導的民進黨政府回頭是岸，拿出一個國家領導人該有的高度，否則衝突、停滯、對立的責任，賴清德必須負起完全的責任。

國民黨團指出，今天是中華民國115年1月1日元旦，2026年中華民國國泰民安、兩岸和平，是國人新年最希望實現的心願。

國民黨團敬告賴清德，不論是兩岸和平或是朝野和解，啟動的鑰匙都在你的手上。希望賴清德所領導的民進黨政府回頭是岸，依法編足該編的預算、撤回該撤的法案及釋憲案，展現兩岸善意互動的誠意，拿出一個國家領導人該有的高度，中華民國115年才可能以兩岸和平、朝野和解，展開新的一年，否則衝突、停滯、對立的責任，總統賴清德必須負起完全的責任。

國民黨團表示，過去的2025年，立法院通過許多福國利民的法案，例如財政收支劃分法平衡中央地方財政收支、軍人加薪、警消人員退休福利提升等法案，強化守護台灣的能力及士氣，同時完備法制的《憲法訴訟法》修正案，強化憲法法庭的正當性。然而，賴清德領導橫跨行政、司法、考試、監察四權的政府，不只違法拒編軍人加薪及警消福利提升預算，還違憲違法啟動憲法法庭，宣告憲訴法修法違憲。更以不副署、不公告立法院三讀通過的法律，摧毀憲法、架空國會，實質邁向獨裁。當人民以32比0終結大惡罷，國會依最新民意提出彈劾，就是要總統負起政治責任，向全民報告，監督及匡正總統及民進黨政府一切毀憲亂政作為。

對於賴清德今日談話中批評在野彈劾總統是浪費時間，立院應思考開始辦正事，審查國防預算。國民黨團表示，依《中華民國憲法》發動彈劾總統程序，是給賴清德政府自清反省的機會，總統卻以浪費時間回應人民的憤怒，代表著賴清德總統對卓內閣、綠色大法官的毀憲亂政、國防部層出不窮的貪贓枉法、政府縱容詐騙猖獗徹徹底底的背書。當人民對獨裁者失去耐心，人民會有更實際的作為，來維護中華民國得來不易的憲政法治及自由民主。

另，國民黨團說，針對行政院所提社維法、兩岸條例的修法，這是標準的管制言論、限縮人身自由的獨裁修法，國民黨團不可能同意，也絕不會縱容，依據立法院議事程序，國民黨團該怎麼做，就會怎麽做。

國民黨團表示，在新年第一天的此時此刻，再次提醒賴清德，絕對的權利使人絕對腐化，民主的真諦就在監督制衡。朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前題下，依《中華民國憲法》來立法院進行國情報告，並針對彈劾案赴立法院進行答辯，才是尊重憲法、守法的總統新的一年最該做的事。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

【捨不得啦】秋田犬坐在校車上不想回家：偶還想跟朋友們玩...

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

獲提名參選雲林縣長　劉建國：盼讓社會看到農業

獲提名參選雲林縣長　劉建國：盼讓社會看到農業

民主進步黨昨（31日）在提名記者會上，黨主席、總統 賴清德 肯定劉建國多年來在雲林地方的耕耘與付出，並細數其為雲林爭取的重要建設與政策成果，肯定劉建國長年於立法院衛生環境委員會中，對急重難罕疾病與弱勢族群的關注與投入。民主進步黨正式提名劉建國為雲林縣長候選人，參選2026年縣市長選舉。

自稱獲賴清德囑託選嘉義縣長被打臉　黃榮利說話了

自稱獲賴清德囑託選嘉義縣長被打臉　黃榮利說話了

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

元旦火藥味濃！　國台辦嗆賴「台獨必然敗亡」

一張圖看賴清德、習近平新年談話重點

一張圖看賴清德、習近平新年談話重點

賴清德稱「經濟成長率15年新高」　藍委：貧富差距大未全民共享

賴清德稱「經濟成長率15年新高」　藍委：貧富差距大未全民共享

關鍵字：

賴清德元旦談話國民黨團

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面