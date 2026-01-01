遭爆軍演期間偕海巡官員餐會　管碧玲致歉：任何課責我一人承擔

▲海委會主委管碧玲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

海委會主委管碧玲遭爆，在12月31日時值中國解放軍環台軍演之際，與海巡官員至高雄某高級婚宴會館聚餐。針對外界質疑前方官兵在賣命、後方高層卻在飲酒作樂，管碧玲今（1日）致歉，強調是辦「惜別餐會」，但軍演情況海巡都全程掌握，沒有絲毫鬆懈，但對於造成社會負面觀感到抱歉，「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」。

管碧玲今在臉書致歉，「未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」。她說明，海委會2025年最後一次主管會報，數週前即安排於去年12月31日舉行；本次會議是黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。

管碧玲說，12月29日中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12月29日早上宣布至12月30日下午18點，因此決定12月31日擴大主管會報照常舉行。

管碧玲表示，12月30日下午18點中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。

「造成媒體負面形象，深感抱歉。」管碧玲表示，陳泗川分署長服務長達46年，風裡來浪裏去貢獻海巡；黃向文副主委8年前受邀擔任海保署長，從海保署3個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是她沒有斷然取消餐敘的因素。

管碧玲說，即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。她強調，自己也持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴。無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上，「惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受」。