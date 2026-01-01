雲林跨年煙火出事了？搭《烏龍派出所》配樂全場笑翻　縣府揭真相

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

睽違12年的雲林縣大型跨年晚會昨(31)日登場，超強卡司吸引超過2萬人到場共襄盛舉，在縣長張麗善與韓團HIGHLIGHT一同倒數後的煙火秀中，現場竟播放經典動畫《烏龍派出所》配樂，讓煙火瞬間充滿兩津勘吉的搞笑風格。對此，雲林縣副縣長陳璧君今(1)日回應表示，今年特別決定「玩點不一樣的」，希望讓民眾在跨年時感受到更開心、歡樂的氛圍。

▲雲林縣副縣長陳璧君，針對昨日煙火放經典動畫《烏龍派出所》配樂做出回應 。（合成圖／記者游瓊華翻攝／兩津勘吉照翻攝自Amazon）

有網友在Threads發文表示，雲林跨年煙火施放時，背景音樂竟搭配經典動畫《烏龍派出所》，讓人又驚又喜，直呼「快笑死，到底是誰提議的，我以為雲林煙火要完蛋了，謝謝雲林縣政府新的一年讓我那麼開心。」貼文曝光後，立即引起昨晚到場及透過電視收看的民眾共鳴，留言區一片叫好。

針對縣府此次跨年煙火音樂在網路上爆火，副縣長陳璧君也出面說明，她表示，這次晚會選在全新的虎尾縣立田徑場舉辦，煙火以環形、動態的方式施放。她指出，一般跨年煙火多半搭配氣勢磅礡的音樂，但今年就是希望「玩點不一樣的」。由於《烏龍派出所》是一部日本經典搞笑動畫，並陪伴許多民眾成長，因此決定選用其配樂。

陳璧君坦言，起初也曾擔心「感覺不像跨年」，但因為動畫中主角兩津勘吉經常「出槌」，每當闖禍時就會出現這段可愛音樂，因此團隊刻意運用這個梗，營造出彷彿「出事了」的錯覺，讓民眾會心一笑。

她也提到，這次煙火秀連同音樂版權費用約百萬元，就連配樂結束後，現場突然安靜數十分鐘、既沒有音樂也沒有煙火，其實也是刻意安排的橋段，呼應《烏龍派出所》中「阿兩又闖大禍、出事了」的情境，讓民眾誤以為「煙火出包了」，進一步增加趣味性。

陳璧君強調，整個團隊投入許多心思與巧思，沒想到能在網路上引發如此大的討論與渲染效果，但最重要的是，跨年就是要讓大家開開心心，希望透過這樣別出心裁的安排，讓民眾從2025一路笑到2026。