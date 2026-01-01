勸藍白記取馬英九宋楚瑜擋軍購前車之鑑　陳水扁：今天不買明天買不到

▲前總統陳水扁。（資料照／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共在2025年末對台展開繞台軍演，但8年1.25兆國防特別條例草案持續遭在野黨杯葛，連美國聯邦參議院軍事委員會主席維克都呼籲，台灣應擱置黨派歧見，全力支持總統賴清德提出的國防特別預算，時間已不容再拖延。對此，前總統陳水扁今（1日）以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，「今天不買，明天買不到」。

藍白持續杯葛8年1.25兆元國防特別條例草案，美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）疾呼，台灣應擱置黨派歧見，全力支持總統賴清德提出的國防特別預算，時間已不容再拖延。

隸屬於立法院外交及國防委員會的民進黨立委陳冠廷也指出，美方此次公布111億美元（約新台幣3502億元）的8項對台軍售案中，部分項目將納入1.25兆元特別預算，包括海馬斯多管火箭系統及標槍飛彈系統等戰術性軟硬體裝備，這些項目具有迫切性，需要盡快完成整備。

對此，前總統陳水扁今（1日）表示，「喜迎2026！新年快樂！台海和平！」不過，他也提到，柴電潛艦軍購案的前車之鑑，今天不買，明天買不到。

陳水扁指出，柴電潛艦軍購案，國民黨籍時任總統李登輝要買，美國民主黨籍時任總統柯林頓不賣；民進黨籍時任總統陳水扁要買，美國共和黨時任總統布希要賣，但時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反對三大軍購案的通過；國民黨籍時任總統馬英九要買，美國民主黨籍時任總統歐巴馬不賣，民進黨籍時任總統蔡英文只好潛艦國造。

陳水扁進一步指出，「美國AIT台北辦事處前處長楊甦棣在2009年卸任記者會透露：國親兩黨的國會領袖告訴他，不是反對，而是政治就是這樣玩的」。最後，陳水扁奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，「今天不買，明天買不到」。