政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌教練噹酸民！　回應「猛健樂打造六塊肌」質疑　

記者葉國吏／綜合報導　

民眾黨主席黃國昌2025年最後一天分享健身一年成果，從過去的鮪魚肚到現在的六塊腹肌，前後對比照讓網友驚呼。不過，卻有不少人質疑他靠打瘦瘦針或使用猛健樂。對此，他的健身教練特別出面回應。

▲▼黃國昌健康之路紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

▲黃國昌健康之路紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌，下同）

黃國昌健身成果曝光　網友質疑靠藥物
黃國昌這一年來勤奮健身，還把自己的體態改變曬在社群媒體上。照片中明顯看得出來，過去的鮪魚肚已經消失，取而代之的是結實的六塊腹肌。這個大改變立刻引來熱烈討論，正面聲音不少，卻也有網友懷疑他是靠醫美或藥物「作弊」，認為這種成果不是一般人能辦到。

面對質疑聲浪，有人甚至把矛頭指向他可能注射瘦身針或使用「猛健樂」等藥物。這些猜測在網路上傳得沸沸揚揚，但黃國昌本人選擇低調，並沒有正面回應。反倒是他的教練們看不下去，決定跳出來替他說話。

教練親上火線　訓練過程辛苦無比
成吉思汗健身俱樂部教練李鎗，身為黃國昌的教練團成員之一，最近就在Threads發文吐槽這些酸民。他強調，這一年來自己陪著黃國昌一起練柔術，過程有多辛苦只有他們自己最清楚。「大家總覺得他是靠藥物，但你們根本不知道，國昌老師訓練到一半常常跑廁所吐，還有被鎖技鎖到快昏過去的經歷。」

李鎗直言，有些人一直懷疑別人，其實是因為自己沒辦法做到同樣的改變。他語帶諷刺地說：「你做不到，不代表別人也做不到。只是你們人生從沒優秀過，所以很難相信有人真的能靠努力改變自己。」

