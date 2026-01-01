　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣2照片以實力反擊軍演　百萬YT網紅形容：讓中共空軍大腦裸奔

▲▼空軍F-16型機監控中共空警500A型機。（圖／國防部提供）

▲空軍F-16型機以偵照莢艙鎖定中共空警500A型機。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區在2025年的最後三天，啟動名為「正義使命-2025」的圍台軍演；而中華民國國防部，則發佈了多張F-16Ｖ戰機「狙擊手」偵照莢艙鎖定中共軍機的畫面。對此，擁有超過130萬YT粉絲的時事評論員江峰表示，其中一張是中共引以為傲的空警-500預警機，它是「大腦」、「空中指揮所」，竟然出現在F-16Ｖ鎖定範圍，暴露中共致命問題，就是空軍戰術混亂，居然讓沒有自衛能力的預警機在第一線「裸奔」。

江峰指出，中共外交部發言人在記者會上大罵民進黨當局，把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，國台辦也稱演習是對「台獨勢力」的嚴厲懲戒。他認為，這證明了一點，就是美國111億美元的對台軍售惹惱了中共，包括售台先進的雷達系統與反制系統。

江峰形容，中共就像是一個黑社會站在鄰居大門口喊著說，「我是來收保護費的正義使者」、「你裝報警器就是對正義的挑釁」，這就是「正義使命」這四個字背後的全部邏輯。

中共搞AI心戰　台灣民眾照常喝珍奶常規威嚇已失效

江峰表示，東部戰區發布了一個AI製作的影片，名字叫《聯武群戈斬「獨」道》 ，一開場又是老鷹、又是鋪天蓋地的無人機蜂群，還有機器狼、機器鯊魚，如果不看標題，還以為是遊戲預告片，「這那裡是軍事宣傳片，根本是給習主席看的動畫」。

「為什麼要用AI視頻來搞宣傳？」江峰認為，不用導彈發射、戰機起飛的實拍畫面，是因為實拍畫面不夠嚇人，這幾年共機繞台都快變成日更新聞了，飛過去兩架殲16戰機，台灣民眾照樣喝珍珠奶茶，股市照樣漲，常規威嚇已經失效。

江峰說，所以中共搞一些機器狼、深海潛航器，主打「未知恐懼」，除了動畫片，東部戰區還發布了另外一個轟六轟炸機、兩棲攻擊編隊的影片，但是轟六已經是老爺爺了，是上個世紀50年代設計的飛機，是爺爺輩的古董，「剛剛是AI戰爭場面，拿著星球大戰激光武器，卻騎著一頭毛驢出來」。他強調，這架飛機在現代防空導彈面前，就是一個巨大的雷達反射源，飛得慢、目標大，「找死呢！」

無人機俯瞰台北101？　江峰：暴露心態上的猥瑣

值得注意的是，中國央視在演習期間釋出一段畫面，聲稱是無人機拍攝到的台北101畫面，標題寫道「解放軍無人機俯瞰台北101」。江峰表示，畫面裡好像解放軍無人機已經懸停在台北市中心的頭頂上，小粉紅們看到這張圖集體高潮，結果帥不過三秒，就被台灣的網路安全專家闢謠了，根本是用公開畫面加上黑白濾鏡，稍微調低了色調，就拿出來冒充無人機偵查。

江峰說，堂堂大國軍隊，要展示軍威，能不能認真一點？還央視官方引用，這不僅暴露出軍事技術上的無能，更暴露了心態上的猥瑣。

▼空軍F-16型機以偵照莢艙咬住中共殲16D型機。（圖／國防部提供）

▲▼空軍F-16型機監控中共殲16D型機。（圖／國防部提供）

台灣F-16Ｖ莢艙咬到殲-16、空警500　讓中共空軍大腦「裸奔」

相對於中共解放軍，台灣的國防部則是發佈一組黑白照片。江峰表示，先看一張是中共殲16的戰鬥機，畫面雖然充滿顆粒感，部分數據也被台灣軍方打上馬賽克，但懂軍事的朋友一眼就可以看出來，這是台灣的國軍裝備F-16V戰機掛載的「狙擊手」標定莢艙所拍攝。

江峰表示，解讀這張圖片背後的訊息，首先看角度，殲16被拍攝的角度，在空戰戰術中是絕對優勢位置，所謂咬尾或處決位，當台灣的F16在這位置，火控雷達或光電系統已經完成了鎖定「LOCK」，如果是真實空戰的話，等於F-16V飛行員手指已經搭在操縱桿的導彈發射按鈕上，AIM-9X響尾蛇導彈或者AIM-120 中程空對空導彈的導引頭，已經死死咬住了這架殲-16的熱信號，「這算是國軍的軍事實力展現」。

此外，江峰也提出第二張照片，是中共引以為傲的「空警-500」預警機，依照戰場角色分配，空警500是空軍的「大腦」、「空中指揮所」，絕對是高價值目標，應該是要躲在己方戰鬥機層層保護的大後方，在幾百公里外指揮戰鬥，結果這架空警500居然出現在台灣F-16V的鎖定範圍內。

江峰形容，「像是刺客出現在對方主帥的營帳，還給正在喝咖啡的大領導拍了一張寫真」。他認為，這暴露了2個致命問題：第一，中共的空軍戰術混亂，居然讓沒有自衛能力的預警機在第一線「裸奔」，讓對方的站都幾給鎖定了。

第二個致命問題，江峰表示，台灣的F-16V是有能力穿透共軍的護航防線，直接打擊共軍的空中司令部。他認為，台灣軍方這是一次極其高明的心理戰反擊，沒有激烈的語言，只是輕描淡寫告訴全世界，什麼是真正的降維打擊。

075型兩棲攻擊艦現蹤卻像海上敢死隊　凸顯兩棲投送、遠洋指揮體系短板

除了空中戰力，在水面上，中共這次軍演出現一個大傢伙，正是075型兩棲攻擊艦，也就是「海南艦」（舷號31）。江峰表示，這是航母之外，最大的作戰艦艇，排水量4萬噸，平甲板能載幾十架直升機、氣墊登陸艇，放在台灣東部外海意圖很明顯，就是要演練從台灣防守相對薄弱的東部進行登陸作戰。

不過，江峰提到，兩棲攻擊艦的個頭很大，但自身防空能力很弱，主要靠艦載的直升機跟護航艦艇，這個有效打擊範圍就會很小，這在現代的海戰中，如果沒有航母固定翼的艦載機，在幾百公里外建立防空圈，這艘075就會是一個巨大的、慢吞吞的活靶子。

江峰表示，從美軍剛剛發布的2025中國軍力報告來看，報告裡面就一針見血提到，中共雖然軍艦數量跟下餃子一樣增長，但是在「兩棲投送能力」和「遠洋指揮體系」上依然存在巨大的短板。

　

相關新聞

中共解放軍東部戰區在2025年的最後三天，啟動名為「正義使命-2025」的圍台軍演，引起國際間的高度關切。對此，擁有超過130萬YT粉絲追蹤的時事評論網紅江峰，回顧國民黨主席鄭麗文過去在政論節目中，聲稱「解放軍是在維護治安，完全合乎國際法」的言論，他批評，「鄭麗文的言論最大威脅，是告訴中共，對台發動侵略，台灣有人會配合，有人會開城門，這是促成中共軍事冒險，危害台灣的最大因素」。

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

中國稱數十國支持軍演　外交部：為虎作倀國際社會自有公評

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

洪秀柱談2026新期許　「兩岸問題非外人棋局」

2025兩岸十大新聞（下）：美對台史上最大軍售案　共軍年末軍演進逼台灣

2025兩岸十大新聞（下）：美對台史上最大軍售案　共軍年末軍演進逼台灣

2025兩岸十大新聞（上）：賴拋「國安17條」　陸配亞亞遭驅逐

2025兩岸十大新聞（上）：賴拋「國安17條」　陸配亞亞遭驅逐

