7縣市低溫警報恐現10℃↓　鄭明典揭「寒潮爆發」跡象：有波驟降溫

記者許力方／台北報導

今天（1日）強烈大陸冷氣團南下，中央氣象署提醒，入夜之後各地氣溫下降，中部以北、宜蘭低溫約13至15度，南部、花東15至17度，深夜10時37分並針對苗栗以北7縣市發布「低溫特報」，預估將有10度以下發生機率；另外同時針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」降雨持續且明顯。

氣象署預報，受入冬首波強烈大陸冷氣團影響，明天至3日（周六）清晨最寒冷，西半部、宜花及金馬下探10度或以下，全天氣溫偏低，其中北宜高溫都只有13、14度，馬祖高溫僅11度，其他地區日夜溫差稍大，中部、花蓮及澎湖金門高溫約16至18度，南部及台東20至22度。明晚後天清晨氣溫最低，中北宜普遍10至11度，南部花東及澎湖12至14度，金馬8至9度。

前氣象局長鄭明典則指出，根據500百帕高度場預報，今天下午5時主要槽線幾乎呈現東西走向，稱為「橫槽」。約在明天這時，槽線轉變成比較典型的東北、西南走向，此變化過程就稱為「橫槽擺正」，統計上是最常發生「寒潮爆發」的天氣型態！

鄭明典提到，寒潮爆發的定義，除了低溫之外，還加上氣溫「快速」變化的條件，在過去是比較容易出意外的狀況，所以會特別強調。寒潮爆發通常指的是氣溫驟降並達到寒流標準，現因暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，但很可能會有一波氣溫驟降的現象。