▲新北市115年元旦升旗暨健走活動盛大舉行，民眾黨主席黃國昌也到場參與。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（1日）在元旦談話後的記者會上接受媒體提問時直言，在野黨立委人數不到總席次3分之2，彈劾案在立院也通不過，「為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？浪費時間」。對此，民眾黨主席黃國昌批，如果要談浪費時間的話，請賴清德好好回覆國人，2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0的是哪一個政黨？賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？

中央政府總預算、8年1.25兆國防特別預算遭到在野黨杯葛卡關，藍白又聯手對總統賴清德提出彈劾。賴1日發表元旦談話後接受媒體提問時表示，去年上任到現在，不貪不取、沒有任何違法，這時候對總統提出彈劾目的何在？藍白雖是過半多數，但也沒有到3分之2多數，彈劾案在立院也通不過，「為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？明明知道沒有3分之2還要提案，浪費時間」。

針對賴清德說在野黨搞彈劾浪費時間，黃國昌說，賴清德總統可能忘了他的民主前輩蘇貞昌說過的話，蘇貞昌說，當總統毀憲亂政的時候，國會該做的事情就是發動彈劾程序。怎麼2013年蘇貞昌講的話，到現在賴清德全部都望得乾乾淨淨？

黃國昌說，當初民進黨在蘇貞昌主席的帶領下，針對毀憲亂政的行為要發動彈劾程序時，那時候民進黨連2分之1都不到，所以現在賴清德總統是連中華民國憲法，基本上的憲政精神全部都忘記了嗎？

「更何況，如果賴清德要談浪費時間的話，請賴清德好好回覆國人，2025年浪費台灣人一整年的時間搞大罷免，最後搞到32比0的是哪一個政黨？」黃國昌指出，連柯建銘都坦白講，整個大罷免程序、浪費台灣人32比0的大罷免，從頭到尾背後指揮的就是賴清德，「賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？」