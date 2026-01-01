　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒轟藍白彈劾總統「浪費時間」　賴清德：我不貪不取沒任何違法

記者陶本和／台北報導

中央政府總預算、8年1.25兆國防特別預算遭到在野黨杯葛卡關，但藍白又聯手對總統賴清德提出彈劾。對此，總統賴清德1日受訪時表示，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這時候對總統提出彈劾目的何在？他強調，藍白既然是過半多數，但也沒有到三分之二的多數，彈劾案在立院也通不過，為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡，「明明知道沒有三分之二還要提案，浪費時間」。

▲▼ 總統賴清德發表元旦談話 。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德發表元旦談話 。（圖／記者黃克翔攝）

賴清德表示，社會應該很感慨，放著中央政府總預算不審，行政院已經於去年8月底送到立法院，三、四個月不審，審查總預算本來就是立法院憲政責任跟權力，結果總預算不審，國防特別預算不審，盡排一些涉及違憲、違法的法案，又要推出對總統彈劾，不是國家社會之福，相信人民會有公道的評判。

賴清德強調，立法院當然有屬於立法院憲政職權，面對國內外挑戰，特別是中國對台灣併吞壓力日日增強，立法院應該要思考，人民付託立法院的責任，是不是應該要辦正事，審總預算跟國防特別預算，不要再做這些事情了。

賴清德說，自己當過國大代表跟立委，相信社會清楚，憲政設計裡面對總統究責有兩樣，一個是罷免，一個是彈劾。他表示，罷免是追究政治責任，對總統彈劾是追究法律責任，這也是為何憲法設計，罷免在立法院提案通過後要經過人民公投，因為追究政治責任，而彈劾是法律責任，立法院提案通過後是送交憲法法庭。

賴清德指出，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這時候對總統提出彈劾，目的何在？尤其不審查總預算，不審查國防預算狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？

賴清德強調，自己個人的毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，所以如果一定要對他彈劾，至少正事也要做，總預算跟國防預算應該要排入審查。

此外，賴清德也說，根據憲政設計，還有立委職權行使法規定，藍白既然是過半多數，但也沒有到三分之二的多數，這程序在立法院也通不過，為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？明明知道沒有三分之二還要提案，浪費時間，不把立法院時間拿來審總預算跟國防特別預算，拿來審對國家經濟發展有益的法案，希望在野黨跟社會說明清楚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

嗆3初選對手「減法思維」　林岱樺喊沒派系：我只效忠200萬高雄市民

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

借鏡日本！立院擬設紀念品中心　他曝韓國瑜曾說：讓參訪者有歸屬感

嗆3初選對手「減法思維」　林岱樺喊沒派系：我只效忠200萬高雄市民

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

史上最短！NB 1.0K認真登場　網笑瘋：連我阿嬤都能完賽「NB 1080v15」讓你到哪都在舒適圈

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

才傳過勞送醫！古天樂驚喜宣布「1月8日空降台灣」　攜宣萱睽違10年見影迷

【跨年最暖一幕】狗狗被煙火嚇到卡車縫 一群人直接抬車救牠超感動QQ

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

期待藍白「新年新氣象」　民進黨團：別再把杯葛當成政績

新的一年到來，總統賴清德今（1日）發表元旦談話，期待在這個嶄新的開始，2025的僵局，不會延續到2026，攸關國家的生存發展的建設不會再因杯葛而停滯。民進黨團書記長陳培瑜也呼籲藍白，別再把杯葛當成政績，不要一邊喊「顧民生」，一邊把民生政策卡住，新的一年，可以監督，但不要讓人民買單，把該過的過一過、該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」，期待藍白立院黨團的「新年新氣象」！

批藍白變本加厲推違憲法案　賴清德：無限擴權到最後被放棄的是國家

批藍白變本加厲推違憲法案　賴清德：無限擴權到最後被放棄的是國家

中國以2027侵台為目標整軍　賴清德：2026年對台灣非常關鍵

中國以2027侵台為目標整軍　賴清德：2026年對台灣非常關鍵

賴清德：國際譴責中國粗暴的時候　在野黨仍在替中國找藉口

賴清德：國際譴責中國粗暴的時候　在野黨仍在替中國找藉口

國民生活不能耽誤　賴清德籲速審總預算：生育補助、TPASS勢必受影響

國民生活不能耽誤　賴清德籲速審總預算：生育補助、TPASS勢必受影響

關鍵字：

賴清德彈劾案總預算國防預算立法院

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面