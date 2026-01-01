怒轟藍白彈劾總統「浪費時間」　賴清德：我不貪不取沒任何違法

記者陶本和／台北報導

中央政府總預算、8年1.25兆國防特別預算遭到在野黨杯葛卡關，但藍白又聯手對總統賴清德提出彈劾。對此，總統賴清德1日受訪時表示，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這時候對總統提出彈劾目的何在？他強調，藍白既然是過半多數，但也沒有到三分之二的多數，彈劾案在立院也通不過，為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡，「明明知道沒有三分之二還要提案，浪費時間」。

▲總統賴清德發表元旦談話 。（圖／記者黃克翔攝）



賴清德表示，社會應該很感慨，放著中央政府總預算不審，行政院已經於去年8月底送到立法院，三、四個月不審，審查總預算本來就是立法院憲政責任跟權力，結果總預算不審，國防特別預算不審，盡排一些涉及違憲、違法的法案，又要推出對總統彈劾，不是國家社會之福，相信人民會有公道的評判。

賴清德強調，立法院當然有屬於立法院憲政職權，面對國內外挑戰，特別是中國對台灣併吞壓力日日增強，立法院應該要思考，人民付託立法院的責任，是不是應該要辦正事，審總預算跟國防特別預算，不要再做這些事情了。

賴清德說，自己當過國大代表跟立委，相信社會清楚，憲政設計裡面對總統究責有兩樣，一個是罷免，一個是彈劾。他表示，罷免是追究政治責任，對總統彈劾是追究法律責任，這也是為何憲法設計，罷免在立法院提案通過後要經過人民公投，因為追究政治責任，而彈劾是法律責任，立法院提案通過後是送交憲法法庭。

賴清德指出，他去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這時候對總統提出彈劾，目的何在？尤其不審查總預算，不審查國防預算狀況之下，對總統提出彈劾，對人民如何交代？

賴清德強調，自己個人的毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，所以如果一定要對他彈劾，至少正事也要做，總預算跟國防預算應該要排入審查。

此外，賴清德也說，根據憲政設計，還有立委職權行使法規定，藍白既然是過半多數，但也沒有到三分之二的多數，這程序在立法院也通不過，為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡？明明知道沒有三分之二還要提案，浪費時間，不把立法院時間拿來審總預算跟國防特別預算，拿來審對國家經濟發展有益的法案，希望在野黨跟社會說明清楚。