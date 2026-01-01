LIVE／迎接新年！中共剛以軍演「嚇年」落幕　賴清德發表元旦談話

記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區在2025年的最後幾天，啟動名為「正義使命-2025」的圍台軍演，引起國際間的高度關切；由於時間點適逢2026新年前，因此本次軍演也被認為是對台恐嚇的「嚇年」。在軍演落幕後的隔天就是元旦，總統賴清德則依慣例於總統府內發表元旦談話，他預計會就中共軍演、中國國家主席習近平的新年談話，針對兩岸與國際議題做相關表述與回應。《ETtoday新聞雲》將安排全程直播。

中共解放軍在2025年的最後三天，發動連續3天的圍台軍演，並定名爲「正義使命-2025」。不過，此一舉動也引起國際間的高度關切，美日、歐盟與菲律賓等多國友盟都發聲，明確反對中國對台灣升級的軍事威脅。

由於軍演落幕的隔天，正好是2026年的第一天，世界各國都在準備跨年歡慶活動；因此中共本次軍演，也被認為是對台恐嚇的「嚇年」。賴清德則依慣例，規劃於元旦上午8時30分，於總統府內發表新年談話。

有關賴清德的談話內容，將以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行；並展望2026年，強調政府將持續與人民並肩，凝聚社會力量、強化國家韌性，推動各項施政，讓國家大步向前。

另外，賴清德也不排除會再次回應近日中共解放軍東部戰區在台海周邊進行的所謂「正義使命-2025」圍台軍演。同時，由於中國國家主席習近平也在昨天（2025年12月31日）晚間發表新年談話，談及兩岸議題時，重申兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋；因此，賴清德也預計會就兩岸議題做相關的表述與回應。