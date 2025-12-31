影／黃國昌脫了！從94公斤大肚腩變6塊肌　驚人「健康之路」紀錄片曝

記者郭運興／台北報導

宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今年積極健身並預告12月31日將推出個人寫真集，他今（31日）公布了「健康挑戰完整紀錄片」，片中他透露從去年11月16日體重94.6公斤、體脂率31.9，經過柔術、重訓、腳踏車等運動，1年時間變成77公斤，減掉了17公斤，體脂率少了18趴，片中一系列從大肚腩變成六塊肌的對比照更是驚人，他也喊話「我不會停，絕對不會停」。另外，針對「是否打瘦瘦針」，他也直球回應，身體因為運動更有活力，絕對不是靠打針吃藥可以達成的。

▼黃國昌健康之路紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌，下同）

黃國昌稍早表示，《明年，繼續練》，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了，這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」！



黃國昌表示，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有自己的教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄自己體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴自己能夠持續的「收工，明天再練」。

黃國昌說，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，Do the best！

黃國昌在這部「健康之路全紀錄」影片中，片頭他表示「當你開始做運動時，你就真的知道自己身體狀有多不好」，去年11月16日那天體重94.6公斤、體脂率31.9，極度不健康，那天回去後深受打擊，自己就決定要開始搞了，「我沒有慢慢來這種事情」，鹽酥雞、炸甜不辣這些東西，1年沒有碰，最主要是靠運動，運動變成在工作之餘很重要的活動。

片中紀錄了黃國昌從事各項運動包含柔術、重訓、腳踏車的集錦，他也指出一開始自己1個禮拜兩天，1天健身、1天柔術，過程中館長也誇獎「他可以從不練到練，這就是一個很大的轉變，你看他瘦多少啊，肉眼可見的瘦，其實毅力非常重要，又要騎腳踏車、練柔術、重訓，又是黨主席、問政，所以很多人說沒時間運動，其實時間是擠出來的」。

黃國昌指出，自己還記得那天94.6公斤，一年後大概77公斤，減掉了17公斤，體脂率從34點多到最近量16點多，體脂率少了18趴，「我不會停，絕對不會停」。

黃國昌也提到外界質疑「是否打瘦瘦針」，黃國昌表示，現在身體有的感覺不相信是打瘦瘦針可以帶給他的，瘦瘦針或許可以幫忙減重，但身體因為運動整個人精神變得更好、更有活力的感覺，絕對不是靠打針吃藥可以達成，他也強調，相信他，運動絕對能改善生活品質。