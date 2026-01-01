賴清德：國際譴責中國粗暴的時候　在野黨仍在替中國找藉口

▲總統賴清德發表元旦談話 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

新年度的中央政府總預算、8年1.25兆國防特別預算目前都遭到在野黨杯葛，總統賴清德1日受訪時坦言，如果預算持續被耽擱，的確擔心國際社會會誤解台灣的決心；他說，解放軍的軍演，民主國家都同聲譴責，中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來認為中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者，「可惜的是國際社會譴責中國粗暴時候，在野黨仍在替中國找藉口」。

CNN駐台記者在總統元旦談話後，向賴清德詢問攸關中央政府總預算，以及1.25兆國防特別預算沒有通過，是否擔心會讓國際友盟對台支持有負面影響？

賴清德表示，他特別要強調，「和平無價，戰爭沒有贏家」，他認為，對於和平固然要有理想不可以有幻想，和平要靠實力才可以獲得，不是一紙和平協議或接受侵略者主張就可以和平。

賴清德指出，投資國防就等於投資和平，中國軍演可以看到解放軍演習科目有針對台灣新增戰力來演練，可以看出軍購項目，對台灣國防安全是必要的，國防預算對於台灣向國際展現守護區域和平發展是必要的。

賴清德坦言，如果預算持續被耽擱，的確擔心國際社會會誤解台灣的決心，期待在野黨可以特別基於國家利益跟安全，通過這筆預算，讓我們更有力量守護國家的目標

賴清德表示，解放軍的軍演，民主國家都同聲譴責，中國破壞台海和平穩定，國際社會多年來認為中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者，「可惜的是國際社會譴責中國粗暴時候，在野黨仍在替中國找藉口」。他希望朝野團結，只有團結，不要分裂才不會讓中國得到錯誤訊息可以侵略台灣。