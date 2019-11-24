吃台灣米卻代表共產黨監督台灣選舉...蘇嘉全嗆郭冠英：這口氣大家吞的下？

▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會，蘇嘉全致詞。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，24日距離去年九合一大選也正式滿一年。蔡英文24日晚間將在嘉義與國民黨對手韓國瑜拚場，下午則先在台中舉辦造勢大會。立法院長蘇嘉全致詞時喊話大家一定要支持蔡英文。提到自稱「高級外省人」的前行政院新聞局秘書郭冠英接連表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣選舉」，蘇嘉全痛批他吃著台灣的米還說這種話，「這口氣大家吞的下去？」

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中舉辦，蔡英文預計下午4點登場。下午近兩點，現場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，台中造勢場早早爆滿。

蘇嘉全致詞時細數蔡政府政績。他表示，自己當立法院長後，已經有107個國家的國會議員到訪過立法院，他們都很肯定台灣的水轉。

蘇嘉全提到，最近看電視看到郭冠英陪邱毅去登記不分區立委，郭冠英竟稱自己代表中共要來監督台灣的選舉，「他腳踏我們的地，吃台灣的飯，領我們的稅金，結果他代表共產黨要來監視台灣的選舉，這口氣大家吞得下去嗎？」

蘇嘉全向國人喊話，總統一定要選蔡英文，政黨票投給民進黨，要讓綠營在國會席次過半，繼續守護台灣主權。

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