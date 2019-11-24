女闖平交道被撞飛⋯行車記錄器曝「台鐵害死人」！台鐵致歉認了號誌故障

▲台鐵22日晚間發生自強號撞擊小客車事故。（圖／民眾提供）



記者蕭筠／台北報導

台鐵22日晚間驚傳發生一起重大事故，自強號149車次自基隆開往潮州的列車，在行經烏日至成功站間登寺巷三甲平交道時迎面撞擊一輛銀色小客車，車體毀損變形，車內一名女駕駛多處擦傷送醫，事故造成雙線列車嚴重延誤，不過23日晚行車記錄器曝光，只見當時女駕駛是待平交道紅色警示燈解除且柵欄升起才通過，不料剛起步就被撞飛，台鐵也被痛罵「差點害死人」。對此，台鐵局稍早回應承認號誌故障釀禍並致歉。

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▲女駕駛闖平交道被撞，行車記錄器曝光遭質疑是台鐵號誌故障釀禍。（圖／讀者授權提供）



一名網友23日深夜透過臉書「爆怨公社」發文，聲稱是該發生事故女駕駛的朋友，並曝光事故當下的行車記錄器畫面，根據畫面顯示，當時銀色小客車正在停等區等候號誌，當台鐵警鳴聲停止、號誌紅燈熄滅，柵欄已經升起後才進一步打檔起步火車就疾駛而過，導致車輛馬上被撞擊，不過事件曝光後第一時間，網友卻怒轟是駕駛闖平交道才會釀禍，該親友氣憤轟台鐵讓無辜女駕駛受盡網路指責，至今仍沒有人到醫院致歉也沒了解問題。

對此，台鐵稍早致歉表示，相關主管已於23日致電當事人，並取得當事人同意，於24日上午由電務處處長率員至醫院慰問，且經調監視錄影及赴現場實地檢查，初步判斷事故原因疑為登寺巷平交道控制遮斷機、警報機之電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常，台鐵局將立即更換該處電纜，並加強沿線平交道檢測，確保平交道正常作動。

另針對該案造成人員受傷及小客車毀損，台鐵局深致歉忱，並將負責相關醫療及損失費用，相關列車及平交道監視影像則已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。