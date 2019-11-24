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積陰德才沒死！平交道挨撞轟台鐵卸責　鳳凰女志工：再慢一秒就死無對證

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▲▼女子看到平交道柵欄升起警示聲停止，開車過平交道就遭火車撞上。（圖／當事人提供）

▲林姓女志工看到平交道柵欄升起警示聲停止，開車過平交道就遭火車撞上。（圖／當事人提供）

記者李忠憲／台中報導

台鐵自強號22日晚間行經新烏日至成功間的登寺巷平交道撞擊一輛小客車，林姓女駕駛輕傷送醫，台鐵第一時間竟將所有的過錯全指向「駕駛搶快闖越平交道」，害林女慘遭網友圍剿，氣到公布行車紀錄器打臉台鐵，她還說「再慢一秒鐘，她就無法說話，死無對證！」台鐵24日急澄清致歉。

擔任台中市消防局烏日消防分隊志工小隊長的林姓女子，22日晚間9點多，開自己的愛車返家，途中行經登寺巷平交道。她發現平交道警示聲響且柵欄放下，先停車等候，幾秒後警示聲停止且柵欄開啟，她立刻起步過平交道，結果竟遭疾駛而來的自強號火車高速撞上。人受到輕傷的她雖幸運自行逃出，並由救護車送醫治療。但台鐵卻在粉絲專頁針對此事件提醒民眾不要搶快，將錯全指向她闖越平交道，讓她氣到請朋友在臉書發文澄清。

▲▼台鐵自強號烏日事故。（圖／民眾提供）

▲女子開車過平交道遭自強號撞上車尾，整輛車嚴重變形。（圖／民眾提供）

林女24日受訪時表示，這個平交道她已經走了2、30年，非常熟悉，聽到警示聲柵欄也放下就是車要來，警示聲停了柵欄收起顯示沒車要過，她開車過平交道，一瞬間就失去意識，醒來時發現自己竟然車停在平交道上。她發現駕駛側車門沒卡住，自行下車走到鐵路旁，才發現，自己的車已經被火車撞得嚴重扭曲變形。

林女說，她因為受有腦震盪及全身多處擦挫傷，到醫院後必須住院觀察幾天。昨天下午鐵路警察有到醫院找她做筆錄，台鐵人員則沒人跟她聯繫，卻發現台鐵竟對外發訊息，認為是她搶快闖平交道，結果一堆網友罵她。

▲▼台鐵自強號烏日事故。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲女子車遭撞嚴重變形，還遭台鐵指向是她搶快闖平交道惹禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

林女氣說，台鐵事後說可能她的車老舊，但她的新車才開一年多，哪會老舊；她的車被火車撞到車尾，「如果再慢一秒鐘，她就無法說話，死無對證了！」

她也說，自己本身在醫療院所上班，2001年開始擔任消防鳳凰志工，還曾獲得消防最高榮譽鳳凰獎。或許是平時救人有積陰德，才大難不死。她希望台鐵應好好道歉，並確實檢查相關設施，以免其他民眾受害。

台鐵24日上午除發新聞稿澄清致歉外，電務處處長葉世銀24日上午也出面受訪，他表示，經查登寺巷平交道因為控制遮斷機、警報機之電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常。台鐵局除立即更換該處電纜外，並加強沿線平交道檢測，確保平交道正常作動。

另外，對於該案造成人員受傷及小客車毀損，台鐵局深致歉忱，並負責相關醫療及損失費用，相關列車及平交道監視影像，台鐵局已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。

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