快訊／台中女駕駛闖平交道遭「自強號撞爆」！　新烏日雙向不通

▲女駕駛闖平交道，遭自強號撞爛。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者許力方、李忠憲／台中報導

台鐵22日晚間9時35分149次一列基隆開往潮州的自強號，行經新烏日至成功間登寺巷平交道時，撞上一輛小客車，警消到場時發現，一名女駕駛疑似汽車故障遭火車撞，有意識、背部疼痛，送醫救治。台鐵表示，該路段一度雙線中斷，南下北上列車都延誤，一直到深夜11時左右，北上先行恢復通車。

台中消防局稍晚表示，9時36分獲報火車撞車案，緊急出動3車9人前往登寺巷平交道，女駕駛報案聲稱，自小客車疑似故障，停在平交道上遭自強號撞擊。警消趕到場時發現，銀色Toyota小轎車面目全非，車尾遭撞爛、變形，緊急將女駕駛送往中山醫院，所幸她有意識，沒有明顯外傷。

【22:42更新】消防局指出，女駕駛意識清楚、無明顯外傷，背部疼痛，經現場給予救護處置後送醫救治，後續將交由警方及鐵路警察處理。根據了解，事發時，北上152次自強號及南下149次自強號都停在成功站附近，約1個小時30分鐘後，北上列車先行搶通，已經離開，台鐵顯示，雙向列車各延誤至少87分至95分。

【23:44更新】台鐵西部幹線雙向嚴重延誤，網友氣得留言女駕駛「害人害己」，深夜彰化附近也湧現滿滿退票人潮，排隊退票，擠爆台鐵車站。

▼烏日火車撞車事故，雙向列車延誤。（圖／記者鄧木卿攝）

▼深夜退票人潮擠爆車站。（圖／翻攝彰化踢爆網）

