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快訊／台鐵道歉！女闖平交道被撞「影片曝光大逆轉」　緊急認錯：會負責

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▲▼台鐵自強號烏日事故。（圖／民眾提供）

▲台鐵自強號烏日事故。（圖／民眾提供）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵22日晚間9時許，149次自強號行經新烏日至成功間登寺巷平交道時，撞爆一輛銀色小轎車，女駕駛報案聲稱汽車疑似故障被火車撞，女駕駛背部疼痛送醫。但由於事故導致雙向列車嚴重延誤，旅客罵聲連連。行車紀錄器23日曝光，指出是平交道號誌故障，引發網友痛罵「台鐵差點害死人」。對此台鐵24日一早發新聞稿道歉，表示會負責相關醫療費用。

▶︎女闖平交道被撞飛⋯行車記錄器曝「台鐵害死人」！台鐵致歉認了號誌故障

請繼續往下閱讀...

11月22日晚間9點多，36分，警消獲報火車撞汽車事故，女駕駛聲稱自小客車疑似故障，停在平交道遭自強號撞擊，整輛車瞬間被撞爛，面目全非，所幸她緊急逃下車，僅背部疼痛，有意識、沒有明顯外傷送醫。

▲▼大逆轉！女駕駛闖平交道被火車撞　友公開行車影片怒「台鐵害死人」。（圖／讀者授權提供）

▲▼被撞女子遭網友罵翻，關鍵影片曝光後讓案情大逆轉！（圖／讀者授權提供）

▲▼大逆轉！女駕駛闖平交道被火車撞　友公開行車影片怒「台鐵害死人」。（圖／合成照、翻攝爆怨公社）

▲▼大逆轉！女駕駛闖平交道被火車撞　友公開行車影片怒「台鐵害死人」。（圖／翻攝fun台鐵）

▲女駕駛在平交道被撞爛，台鐵立即發文。（圖／fun台鐵）

意外發生後，台鐵臉書粉絲專頁隨即發文「不要搶時間，生命更重要，一人的疏失，眾人亦受害」，雙向列車也因此是故嚴重誤點，旅客罵聲連連，痛批女駕駛「害人害己」！

事隔一天，一位自稱是女駕駛朋友的網友，深夜透過臉書私密社團「爆怨公社」發文公布行車記錄器畫面，發現平交道在停等區等候號誌，隨著台鐵警示聲停止、號誌紅燈熄滅，柵欄升起後女駕駛就開車通過平交道，沒多久轎車就被自強號撞爛，「更造成一個駕駛全身挫傷，差點沒命，車輛全毀的事故」。

網友痛斥，台鐵第一時間讓無辜的女駕駛受盡網路指責，至今仍沒有人到醫院致歉，也沒人真正了解問題，連自強號的行車記錄器也還沒調出來，只派了一名成功火車站的站長打電話慰問；且當地居民也說，登寺巷平交道訊號異常已經不是第一次，最近常有維修人員出現檢修，讓他不免質疑，該處有8支監視鏡頭，鐵路警察卻稱沒辦法確認當時狀況。他說，女駕駛其實是救人無數，曾經榮獲消防最高榮譽「鳳凰獎」的救護志工。

▼自強號撞爆汽車。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台鐵自強號烏日事故。（圖／記者李忠憲翻攝）

關鍵影片曝光後，台鐵24日一早在臉書粉絲專頁發新聞稿道歉，表示「經調監視錄影及赴現場實地檢查，初步判斷事故原因疑為登寺巷平交道控制遮斷機、警報機之電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常，臺鐵局除立即更換該處電纜外，並加強沿線平交道檢測，確保平交道正常作動。」

台鐵指出「對於本案造成人員受傷及小客車毀損，臺鐵局深致歉忱，並負責相關醫療及損失費用，相關列車及平交道監視影像，臺鐵局已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。」

▲▼台鐵道歉。（圖／翻攝自Facebook／fun臺鐵）

▲台鐵道歉。（圖／翻攝自Facebook／fun臺鐵）

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