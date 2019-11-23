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挺吳斯懷繼續領退休金？　藍議員李柏毅舉手寫板「不應該」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

退將吳斯懷排入國民黨不分區立委安全名單、前行政院官員郭冠英喊出「我是支持中國共產黨」，兩人接連引發爭議，也讓是否可以讓他們繼續領取退休金的議題受到熱烈討論。對此，國民黨台北市議員李柏毅22日在政論節目中被問到這個爭議，他坦言，當然是不應該，一切應該按規定處理。

▲▼國民黨不分區立委介紹記者會，吳斯懷。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳斯懷列在國民黨不分區立委的安全名單內。（圖／記者湯興漢攝）

吳斯懷過去前往大陸聽國家主席習近平演講，還在聽到中國國歌時起立，引起各界爭議，他19日曾接受Youtuber高雄歷史哥的訪問並強調，事前不知到習近平會出席，考量到國際禮儀不方便當場離開，「因為這件事有這個瓜田李下之嫌，我很樂意、很誠心在這裡跟各位致歉」。而郭冠英則是喊出「代表中國共產黨來監督台灣省選舉」，雖然他事後澄清只是開玩笑，但表明內心還是支持中國共產黨，再次掀起網路上正反意見討論。

而社會大眾對於該不該發給吳斯懷、郭冠英兩人退休金，仍有許多不同意見。國民黨台北市議員李柏毅22日在政論節目《94要客訴》被問到這個問題，他舉起自己的手寫板表示，「不應該，按規定處理」。

▲台北市議員李柏毅。（圖／記者林敬旻攝）

▲李柏毅勸吳斯懷再想一想。（圖／記者林敬旻攝）

李柏毅強調，這件事情老實說他覺得不應該，一切也應該按照國家法律來處理，畢竟他們身為中華民國的國民，卻做出一些讓人感覺不尊重中華民國的事情，「其實我認為完全是不行的」、「雖然現在不分區名單已定，我只能說……個人要知所進退啦。」

李柏毅解釋，國民黨內部也不是不想把軍系立委換掉，但因為軍中有所謂的倫理問題，後面的人階級不夠高，不敢接這個位置，「只能說，我們期待他（吳斯懷）可以多想一想，因為他還是要顧全整個的觀感問題，包括有一些疑義無法說清楚的時候，這個職位不一定適合他。」

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