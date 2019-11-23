吳敦義證實見郭台銘：請他支持韓國瑜和國民黨區域立委

▲國民黨主席吳敦義致詞。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義證實他和鴻海集團創辦人郭台銘曾在新北市土城會面，由20多年的朋友、彰化同鄉會總會長洪村騫穿針引線，會談內容就是拜託郭台銘支持國民黨總統參選人韓國瑜和黨籍區域立委。郭台銘當時雖未置可否，但是今天已經安排為國民黨板橋立委參選人林國春站台。

吳敦義23日受訪表示，他和郭台銘前前後後談話加上便餐約一個小時，他向郭台銘說「你是中華民國派，而且對中華民國這麼忠貞，現在是中華民國和台獨決戰的關頭，韓國瑜又是主張中華民國，是不是可以支持韓國瑜和國民黨的區域立委？」不過當時郭台銘沒有表達是或否，但表示願意考慮看看。

郭台銘22日輔選郭家軍李縉穎時受訪證實，曾和吳敦義會面，也談過輔選國民黨立委，23日將首度幫國民黨新北市立委候選人林國春站台，「國民黨立委多選幾席不是壞事」。

其他人也看了這些...

►111位青年陪韓國瑜登記參選總統：國政要領航、青年來幫忙

►讓宋楚瑜先登記！韓國瑜18日中午11：30赴中選會

►韓國瑜回家鄉催票：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

還想看更多...

►蔡賴配「台獨、赦扁」理念不同 韓國瑜：開2300萬人民大玩笑？

►韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能戴面具騙人民！

►侯友宜首公開鬆口：總統請支持韓國瑜！手牽手拚個好日子

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

