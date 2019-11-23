正式提告！民進黨廣告遭變造「支持一國兩制」：中國大陸介入大選是現在進行式





▲民進黨廣告遭到惡意變造，正式前往刑事警察局提告。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨近日推出「護國會保台灣」進步席次系列競選影片，不過，卻被支持者發現廣告遭到惡意變造，竟出現「支持一國兩制」等內容。民進黨發言人李晏榕及新聞部主任楊懿珊23日一早正式到內政部刑事警察局報案。李晏榕受訪時強調，對於這樣的事情要嚴正譴責，同時也呼籲大眾一定要特別注意中國大陸介入這次的台灣大選。

民進黨22日召開「民進黨廣告遭惡意變造 親共勢力奧步再秀下限」記者會，李晏榕表示，上星期推出護國會保台灣進步席次系列競選影片之後，竟看到這部影片疑似被中國大陸網軍惡意變造，遭到變造的影片已經觸犯《著作權法》、《刑法》的誹謗罪、行使偽造文書罪。

李晏榕與黨部主管在身兼律師的民進黨基隆市議員鄭文婷陪同下，23日一早正式到刑事警察局提告。李晏榕受訪時表示，這次代表黨主席卓榮泰來提告，就像記者會中所說，民進黨在臉書接到支持者通知，有中國大陸網軍惡意變造廣告，原版的廣告訴求民主自由成為國會多數，這隻遭到變造的廣告，從字幕或配音都能合理推斷是中國大陸網軍所為。

李晏榕強調，民進黨嚴正譴責這種行為，同時也要嚴肅提醒社會大眾，中國大陸介入台灣這次大選是現在進行式，連民進黨是執政黨都成為受害者，社會必須正視此事，中國大陸政府及網軍，用台灣的民主自由侵害我們的民主。

李晏榕提到，今天也有澳洲媒體公布，有一位王姓中國大陸間諜帶了相關資料到澳洲尋求政治庇護，這些資料裡面，正有去年中國大陸介入台灣選舉的證據。她呼籲民眾，一定要非常小心，除了不能跟著散布以免觸法，同時也要特別注意中國大陸介入台灣選舉。

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