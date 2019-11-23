政黨文宣「民主自由」遭變造「宣傳一國兩制」　民進黨赴刑事局提告

記者邱中岳／台北報導

民進黨日前接獲線報，指稱文宣遭大陸網軍惡意變造，且明確指出其中內文包含簡體字，且臉書帳號也是自稱來自大陸杭州，所以民進黨發言人李晏榕23日上午9時許，代表民進黨主席卓榮泰，前往刑事局提告。

李晏榕表示，支持者日前在臉書接獲線報，有一個臉書帳號散佈一段影片，惡意將「民進黨政黨票文宣」內容竄改，把「讓民主與進步成為國會的多數」改成「未來的路線很清楚堅定一國兩制台灣方案」。

▲民進黨發言人李晏榕代表民進黨主席卓榮泰出面到刑事局提出告訴。（圖／記者邱中岳攝）

而民進黨獲悉後，也於23日上午9時許前往刑事局提出告訴，目前也將由刑事局偵9大隊受理報案，而李晏榕也強調，將針對臉書散播的人提出侵害著作權、偽造文書罪以及誹謗等罪，希望警方能夠早日逮人。

▲民進黨發言人李晏榕強調民進黨政黨票文宣遭大陸網軍惡意竄改到刑事局提告。（圖／記者邱中岳攝）

李晏榕強調，該名散步散播惡意變造的影片人，在臉書上自稱來自大陸杭州，且變造影片中有多字都是以簡體字呈現，甚至連配音都是大陸人的聲音，懷疑是大陸網軍專業團隊介入。

李晏榕最後說到，大陸介入台灣選舉是現在進行式，日前1名王姓大陸間諜到澳洲尋求政治庇護，向澳洲政府所提供的資料就包含大陸去年就曾介入台灣政治選舉，目前也在律師陪同下進入製作筆錄。

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