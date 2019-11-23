民進黨執政丟7個邦交國　韓國瑜諷：台灣缺的不只是7000億

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者張乃文／台北報導

台商回台投資議題炒得沸沸揚揚，國民黨總統候選人韓國瑜日前也批民進黨說台商資金回流完全是以「欺騙」2字治國。他今（23）日再度抨擊，「民進黨完全執政後，已經失去了七個邦交國」，更說，「臺灣缺的不只是7000億更需要投資環境與機會」。

台商回流風波未止，總統蔡英文22日表示，資金回流「有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到？」而韓國瑜則回擊，台商目前回流金額0元，是經濟部次長在立法院答詢時提供的數據，蔡英文領薪水跑選舉都沒發現？

韓國瑜23日他在臉書發文，再度質疑，「民進黨完全執政後已經失去七個邦交國」，錯誤的鎖國政策讓台灣經濟被推向邊緣，「請問，這幾年大家過的好嗎？」

韓國瑜在文末下了Hashtag，「臺灣缺的不只是7000億更需要投資環境與機會」、「最怕世界忘了台灣台灣也忘了世界」、「只是超買而已不是投資」、「莫忘世上苦人多」。

根據統計，總統蔡英文上任3年來已丟掉7國，打破前總統陳水扁8年丟掉6國（斷交9國，邦交3國）的紀錄。

其他人也看了這些...

►111位青年陪韓國瑜登記參選總統：國政要領航、青年來幫忙

►讓宋楚瑜先登記！韓國瑜18日中午11：30赴中選會

►韓國瑜回家鄉催票：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

還想看更多...

►蔡賴配「台獨、赦扁」理念不同 韓國瑜：開2300萬人民大玩笑？

►韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能戴面具騙人民！

►侯友宜首公開鬆口：總統請支持韓國瑜！手牽手拚個好日子

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

