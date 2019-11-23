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蔡英文韓國瑜24日嘉義水上造勢　雙方陣地只距1公里！警方頭大

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▲▼ 蔡易於、王啟澧造勢地點。（圖／翻攝google map）

▲▼ 嘉縣藍綠造勢地點相隔不到一公里，車程僅需三分鐘。（圖／翻攝google map）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨總統參選人蔡英文及國民黨總統參選人韓國瑜，不約而同將於24日下午5時許，前往嘉義縣水上鄉為黨內立委參選人蔡易餘、王啟澧造勢拉抬，由於兩陣營造勢地點相隔不到一公里，到時候兩陣營支持者將藉由公路、鐵路等不同交通方式湧入，嘉縣警方嚴陣以待，預計當天動員4分局及保安隊共7百多名警力現場維持秩序，並有效將兩陣營人馬區隔，避免衝突發生。

▲▼ 蔡易於、王啟澧造勢地點。（圖／翻攝google map）

▲▼ 民進黨蔡易餘選水上夜市做為造勢地點。（圖／翻攝google map）

▲▼ 立委參選人蔡易餘登記參選。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於此次造勢為兩陣營總統候選人公布副手後，首次同地點近距離較勁，雙方都有不能輸的壓力，雖說水上屬於海區第一選區，但兩方陣營卻都另外動員山區選民到場聲援，也讓這場造勢未演先轟動。

▲▼ 蔡易於、王啟澧造勢地點。（圖／翻攝google map）

▲▼ 國民黨王啟澧選萬能工商旁水德路做為造勢地點。（圖／翻攝google map）▲▼ 立委參選人王啟澧。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，兩方此次選在水上造勢並非故意安排，先是由王啟澧陣營一周前提出申請選在萬能工商旁水德路作為造勢地點，再由尋求連任的蔡易餘陣營在三天前提出，地點則選在前次參選就租用過的水上夜市作為造勢地點。

蔡易餘陣營請來嘻哈歌手大支、台中第二選區立委候選人3Q哥陳柏惟、交通部長林佳龍、水牛伯游錫堃、總統府秘書長陳菊，最後由總統蔡英文上台全場呼口號為蔡易餘拉抬聲勢；王啟澧則由嘉義市長黃敏惠、謝龍介，剛入圍不分區立委名單的前立委翁重鈞等人到場聲援，最後由韓國瑜帶領全場大合唱。

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