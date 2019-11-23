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館長直播談立委權責…淡水蔡依林「你看我側面有點像」狂笑　現場靜默

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

有「淡水蔡依林」之稱的民進黨立委呂孫綾，22日參加網紅館長陳之漢的直播，不知道是不是因為太過緊張，急著想要緩和情緒，在鏡頭前的表現顯得有些心不在焉，下一秒又在館長談論立委權責時，突然脫口說出「你看我側面有點像蔡依林」，讓直播聊天室的氣氛變得相當尷尬。

呂孫綾參加館長的直播節目。（圖／翻攝自Facebook／呂孫綾）

▲呂孫綾在臉書分享自己參加館長直播節目的影片連結。（圖／翻攝自Facebook／呂孫綾）

呂孫綾確定代表民進黨投入新北市第一選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），與國民黨洪孟楷、時代力量張衞航等人一同角逐立委席次。為了拉抬網路聲量，她22日以來賓的身分參加館長陳之漢的直播節目，分享擔任立委4年的成績單，同時也不忘在自己的臉書PO出影片連結，並開心表示，「鄉親們快來看我跟阿館哥聊天直播喔！」

不過，呂孫綾在鏡頭前似乎非常緊張，頻頻發出笑聲，一下子看向右邊，一下子又看看左邊，接著館長表情嚴肅談到立委權責是在推法案、推預算時，她突然轉成側臉並脫口說出一句「你看我側面有點像蔡依林」，語畢立即哈哈大笑，現場沉寂大約3秒，館長才接續開口談論剛才說到一半的話題。

▲民進黨立委呂孫綾出席守民主護台灣大聯盟，拒絕一國兩制，台灣世代同行記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲呂孫綾號稱是「淡水蔡依林」。（圖／記者林敬旻攝）

而此時聊天室裡的氣氛也陷入短暫的尷尬，還有網友反應過來之後留言開玩笑說「沒有」，或者狂刷一整排的問號。不過，在節目的最後，館長幫呂孫綾緩頰並表示，現在聊天室裡有一半的網友都在罵她，自己也是天天被罵，不用太放在心上，「妳今天真的是滿緊張的，而且我覺得妳腦袋（緊張到）有點空白。」

呂孫綾也笑著回應，「對，今天真的是滿緊張的」，自己長期都在爭取地方上的建設，但很多建設現在都是正在進行當中，所以才會被誤會好像都在空口說白話，這次爭取連任，就是希望可以在未來4年內把這些建設監督完成，同時也想跨足國防議題，透過修繕國軍老舊營區，讓國軍的兄弟姊妹們獲得更好的生活品質。

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