快訊／蔡英文喊「0-6歲國家一起養」　承諾育兒津貼將加倍每年給6萬

▲總統蔡英文。（圖／記者楊鈞典攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文22日晚間在台東舉行造勢晚會時，提出未來4年執政的新政策，針對0-6歲的育兒津貼，原本補助每月2500元成長2倍來到5000元，也就是每年補貼達60000元補助，高喊鼓勵年輕人結婚生小孩，「國家要跟他們一起養下一代」。

蔡英文表示，長照政策在她剛擔任總統時，國家預算只有50億，但過去這幾年來，每一年都增加預算，明年預算將會達到400億元，「下個四年規模一定會擴大，預算一定會成長大家說好不好！」

蔡英文接著提到「育兒津貼」政策，在2016年剛擔任總統時，預算照顧0到6歲只有200多億，但過去這幾年來，每年都在增加預算，現在已經到達600多億。

蔡英文說，這600多億給小朋友育兒津貼，可以托嬰、可以給保母帶，國家都會補助6000元；另外上幼幼班、中班、大班，國家也都有補助，只要是政府系統底下的幼稚園，就不會讓收費超過4500元，如果是公立幼稚園也不會超過2500元。

蔡英文說，未來四年有一個計畫，就在現在育兒津貼一個月2500元，未來四年要加碼到5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼60000萬元給年輕的爸媽，「我要告訴大家，年輕爸媽，告訴年輕阿公阿嬤，鼓勵年輕人要結婚趕快，要生小孩趕快，因為國家要跟他們一起養下一代。