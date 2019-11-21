張其祿遭質疑挺服貿　柯文哲有同感「我228家族變共產黨」

▲民眾黨不分區立委提名人交流茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨21日舉行不分區立委見面會，在主席柯文哲帶領下，12位不分區立委一字排開闡述理念。排名第2的中山大學教授張其祿日前遭綠黨爆料曾挺服貿，他在記者會現場澄清，當時接受媒體採訪時，立場應該是反服貿，但自己的說法被綠黨移花接木、栽贓，強調要比率自己比誰都綠，聲稱要保留法律追訴權。

張其祿解是，只要再看一下當時的內容，這應該是反服貿才對，簽署服貿要謹慎，因為簽署後對大企業、科技業雖不錯，但對弱勢反而更糟，受訪時便一直提醒，簽署後對弱勢、服務業的衝擊，所以根本就是反服貿。

張其祿更直言，現在的情況根本就是當年美國的麥卡錫主義，有些人認為自己愛台灣就質疑其他國民的忠誠性，「沒有一個人或一個黨，可以要求別人說『你的台灣價值是什麼』」。

張其祿強調，自己問心無愧，沒有任何出賣國家利益的可能性。他也無奈表示，台灣政治的悲哀是只問立場不問對錯、只問藍綠黨同伐異，用愛台灣、不愛台灣把國人區分成敵我，這樣區分是有問題的。

眼見張其祿氣憤難耐，在一旁不斷點頭的柯文哲笑說，這代表他還是學者，自己在網路上還有檳榔、叉燒包等綽號，張其祿還沒習慣，「我是228家族，都快變成共產黨的人了」。

