拉范雲進不分區＝找放大鏡挑毛病　管碧玲：很多人「ㄔㄨㄚˋㄔㄨㄚˋ的」

▲范雲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲20日說民進黨把社民黨前召集人范雲拉進不分區，形同「斬首戰術」直接搞掉社民黨。范雲也回嗆柯文哲「難道，我也該像你一樣，把當時你的邀請，當成要收買社民黨（的支持）？」對此，民進黨立委管碧玲則說，引薦范雲甚至等於是：「找一個放大鏡進來挑黨的毛病」，黨內很多人心裡還「ㄔㄨㄚˋㄔㄨㄚˋ的！」

管碧玲21日在臉書發文，她說，人才是國家的，立法委員為 人民服務，「民進黨從來都這樣看待不分區」。管碧玲認為，民進黨到目前為止，「從來沒有把不分區當作黨意的機器，反而常常讓不分區主導黨意」，換句話說，民進黨結合社會力，而不是收買社會力。

管碧玲說，柯文哲是聰明人，應該聽得懂，她誠心建議，「千萬不要把不分區矮化成黨揆意志力的貫徹機器！」、「千萬不要認為不分區是你買來的！」至於范雲，管碧玲則說她和范雲不熟，一次聊天都沒有過，但是她相信民進黨必須讓范雲為人民服務。

管碧玲解釋，她一直替范雲說話是因為她知道，范雲不是貪圖富貴的人，如果貪圖富貴就不會選擇走孤獨的社民黨之路。多年來，社民黨凝聚的社會思維和社會力，不應該再讓他們被拒於國家機器門外，民進黨替人民引薦這股力量進來國會，甚至等於是：「找一個放大鏡進來挑黨的毛病」，這個，黨內很多人心裡還「ㄔㄨㄚˋㄔㄨㄚˋ的！」

管碧玲說，沒有人敢公開反對是因為民進黨知道，「我們要對人民負責！」她更直言，柯文哲羞辱范雲的方式，不經意透露他對不分區角色認知的錯誤，也顯示他對范雲的誤解，「范雲嗎？早應該進來立法院了！」

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