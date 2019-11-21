柯文哲酸黃國昌擺不分區第4騙票　徐永明：建議辭市長衝票進立院

▲徐永明接受電台專訪。（圖／翻攝《POP搶先爆》）



政治中心／綜合報導

時代力量公佈不分區名單，將「立院戰神」黃國昌擺在第4名，催票意味濃厚，但卻遭台北市長柯文哲酸「黃國昌救也救不起來，也許可以騙一些選票」。對此，時代力量黨主席徐永明接受電台專訪時表示，若要衝票建議柯文哲辭市長把自己排入不分區。

針對柯文哲稱「騙選票」說法，徐永明批評，柯文哲，這就跟民進黨秘書長羅文嘉說「政黨票投小黨若未達5％則等同浪費」的邏輯是一樣的，就是在操作棄保，選票有轉移效果，且「柯文哲也不在時代力量的決策委員會，他（柯）根本不知道我們在談甚麼。」

徐永明也直言，把黃國昌放第4，主要就是要催票，「更希望讓翟本喬進去」，民調若有10％，得票率就能上看12％、13％，「有信心一定會過5％」。

徐永明隔空與民眾黨主席柯文哲喊話，「如要衝票，柯市長就辭掉市長，自己排不入分區，讓大家覺得你可以進去（立法院）。」

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