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賴香伶公布民眾黨「三大政見」：民法成年下修至18歲

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▲▼民眾黨不分區立委提名人交流茶敘-賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

▲賴香伶公佈政見。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨21日舉辦不分區立委提名人媒體見面會。擔任不分區第一名的勞動局長賴香伶公佈三大政見，包括增加不分區席次，降低政黨票門檻，民法成年下修至18歲等議題。

賴香伶在致詞指出，她是2014用海選進到柯市府團隊，工作五年，這個經驗可以傳給海選好疼有，就是放膽去做，對自己有信心，認真做事，第二，進軍國會去影響國會，朝福國利民去做，現有兩大黨讓大家失望，對政治冷漠，小黨出來就是要突破，讓國人有希望感、未來感，她身負重任，由市長排第一名，相信到國會面對政商問題，盤根錯節地方派系問題，甚至新政治理念要去傳達。

賴香伶說，台灣在勞動環境4.0，民主在2.0，要到3.0要讓政治門檻變低，讓多元的聲音進到國家，「我有相當的責任跟自信為新國會改造，為台灣民主3.0許下未來願景」。賴香伶並代表民眾黨公佈三大政見。

民眾黨政見如下：

⼀、公開透明，還政於⺠
1．選制改⾰，增加⽴法院政黨⽐例代表席次及降低分配席次⾨檻，讓多元聲⾳進⼊國會，健全台灣的⺠主發展。
2・修改⽴法院職權⾏使法，回歸委員會專業審查，尊重少數聲⾳，改正黨團協商機制，建⽴更完善的議政制度。
3．修改⺠法，降低成年⾨檻⾄18歲，使⺠法規定與刑法年齡區分規定相同，賦予⻘年更⼤政治參與權。

⼆、國家治理，強化效能

居住正義，社福保障
1．推動稅制調整、實價登錄等居住正義相關法案；延續臺北經驗，務實規劃興建社會住宅，並致⼒推動單⼀且⾃住低稅率及囤房稅相關⽴法。
2．因應台灣快速進⼊⾼齡少⼦化時代，我們主張未來私校退場及轉型政策應結合社宅、⻑照、托育托幼等需求，轉型為社福或社宅⽤地。應盡速完成私校退場⽴法，對於績效不佳的私校加強監督管控，避免學校藉退場變賣校產圖利，以確保公共性。

安全把關，守護勞動
1、治安問題攸關⺠眾⽣活安危及員警執勤安全，盡速完成修訂槍砲彈藥⼑械管制條例，加強管制與查禁特定玩具槍業者，確保⺠眾可以免於恐懼⽽安居樂業。
2、新經濟型態勞動關係多元化，應擴⼤保護從業勞動者的安全與權益。
1.職災保險納⼊⾮典雇⽤：外送員、⾃營作業者…等應全⾯強制納保。
2.制定電商平台業者管理法規，讓企業依法正派經營、善盡社會責任。
3.強化勞動三權，保障勞⼯權益。

三、財政紀律，台灣永續
財政紀律對國家未來發展⾄關重要，北市的執政經驗，我們還債570億，提升預算執⾏率，防⽌浮濫增加預算，這些都是財政紀律體現「永續經營」的理念。⺠眾黨進⼊國會，將嚴審預算、決算，⼀起為⺠眾的荷包把關，共同為台灣的永續經營⽽奮⾾。

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