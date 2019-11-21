「看了就不順眼」柯文哲再轟台獨：全家移民紐西蘭然後每年在台辦募款餐會

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲20日出席活動時，直指搞台獨的兒孫都躲在美國、躲在紐西蘭，「都騙子啊！」，掀起熱議；總統蔡英文則回應，民主前輩是因為過去在黑名單上，被迫留在海外。對此，柯文哲說，黑名單取消很多年了，並直言，「全家都移民紐西蘭，然後每年在台灣辦台獨募款餐會，我看了就不順眼」。

▲柯文哲出席WirForce 2019開幕式受訪。（圖／記者陳家祥攝）

對於綠營以「黑名單滯留海外」反擊，柯文哲21日出席Wirforce活動前受訪表示，「黑名單取消很多年了」，接著表示，這個就算了，還是務實啦，最討厭給人家抹紅，「我跟你講，我是很務實的在處理要怎麼解決，不要每天給人家扣帽子，扣帽子有時候不高興我就給你打回去」。

柯文哲表示，台獨分子沒有「都」在國外，是多、很多，「沒有啦，這也是口水戰，算了」。柯文哲還說，有的人全家都移民紐西蘭，然後每年在台灣辦台獨募款餐會，「我看了就不順眼」。

另外，針對前行政院長賴清德稱台灣是主權獨立國家，不用宣布台獨，但韓國瑜反擊是借殼上市，柯文哲說，大家在忍耐一下，五十幾天就過去了，選完以後台灣可以正常一點。

媒體追問，是否認同借殼上市的說法？柯文哲說，借殼上市我們常常幹啊，常常公司併購、換來換去，這也是有的啊；柯認為，台灣是不是一個主權獨立國家？廢話當然是，只是不正常而已，不太被承認，可是我們有老百姓、有政府、有領土，「反正就這樣，不滿意，但是還是要想辦法撐下去，就這樣」。