藍營狂打台商7000億　陳其邁批選舉操作：侯友宜打臉國民黨立委

▲陳其邁出席Facebook數位公民行動教室活動。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，國民黨團總召曾銘宗18日在財政委員會質詢經濟部次長林全能，結果被立委余宛如批評他混淆視聽、咆嘯林全能等。行政院長副院長陳其邁21日受訪時批評，國民黨此舉是政治操作，連新北市長侯友宜都打臉自己黨內的立委。

面對藍營砲火，行政院長蘇貞昌21日在行政院會表示，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。

蘇貞昌指出，馬政府時代三年（2012-2014），預計投資2,400億元，至今投資約1,500億元；蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元。他強調，「馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。」

陳其邁21日受訪時批評，國民黨這是在做選舉操作，假如用同樣的標準，台商回流不是民進黨執政才回流，馬政府當初三年也有2400億，民進黨是今年一到十月就有7000億，同樣的標準做檢視，國民黨不要模糊焦點做選舉操作，「更何況侯友宜市長自己也打臉國民黨立委。」

陳其邁強調，現在是各縣市首長都站出來支持台商回流，國民黨過去因為錯誤經濟政策 造成台商到中國大陸投資，民進黨解決五缺的問題，推動產業轉型，讓台灣整體的評估競爭力都增加，自然很多台商回來投資。

陳其邁說明，資金本來一開始的投資到最後資金的到位都需要時間，公司如果在大陸或其他國家，資金匯回本來就相對根據他期程，貸款也要還，國民黨做政治操作大可不必，「國民黨是不是還是主張跟中國大陸更緊密呢？現在為何這麼多台商回台灣？沒有必要當我們台灣整體環境變好的時候，還在唱衰台灣。」

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