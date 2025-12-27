今北台濕冷！　下週「2026首波冷氣團」可能報到

▲今天北台灣仍濕冷。（示意圖／李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨本島最低溫出現在01：03新竹關西12.1度，氣象署針對金門縣發佈黃色低溫特報、有10度以下氣溫發生的機率。氣象專家吳德榮指出，北台仍「濕冷」，週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，有機會成為2026年第一波大陸冷氣團。

北台濕冷 3000公尺高山追雪有望

吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(27)日「大陸冷氣團」最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖。

中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷，亦應注意。3000公尺以上(合歡山、雪山、南湖⋯等)高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右(太平山⋯等)高山，已無飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。

▲今(27日)晨4：30紅外線雲圖顯示，各地雲量多(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，雲層伴隨零星回波 (中圖)。4：30累積雨量圖顯示，迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

下週冷空氣開始南下 有機會成明年首波冷氣團

明(28)日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一(29日)各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北部多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

下週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五(2日)冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。