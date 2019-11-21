台商回流7000億？上海台協會長：不一定光榮「誰會放棄14億市場」

▲總統蔡英文稱台商回流投資金額將達7000億元。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／上海報導

總統蔡英文日前宣布台商回流投資金額將達7000億元，但被國民黨指大部分資金還是來自國內，有灌水嫌疑。上海市台協會長張簡珍20日表示，台商回流不一定是光榮的事，因為任何一個邏輯正常的商人，都不會放棄14億人的市場，改往2300萬人的市場，回流原因可能是競爭力消失、行業消失等原因。

▼上海市台協會長張簡珍。（圖／記者陳政錄攝）



張簡珍提到，台商回流的原因很多，一個是早年來大陸創業已經有所得、有成功，想要回台灣落葉歸根。一個是覺得過去在大陸發展的競爭力已經消失了。一個則是個人的原因，包含第二代不願接班、整個行業消失等。

張簡珍指出，任何一件對台灣有利的事情，她都很祝福，但不應該欺騙人民，而是要公布真正的數據，不要只是為了選票，「就我所見，上海還是有很多台商，回流的現象並沒有那麼影響。」

上海市台協發言人李崇章也說，7000億元的數據在政府手上，他們也不清楚實際情況，但誠實非常重要，「是不是有回流，我看到的大部分都是中美貿易戰的緣故，因為關稅、產地的問題必須回台，這是沒有辦法的事情。」

▼上海市台協發言人李崇章。（圖／記者蔡紹堅攝）



上海市台協副會長連泰瑞表示，就他自己作為台商的了解，台灣的利息並不高，而且很多台商在台灣有資產，可以做抵押、做資金調動，所以並不一定像政府想的那麼好，就是有7000億元的資金會從海外回流。

連泰瑞指出，一般情況來說，如果可以就近取得融資，商人不會捨近求遠，去動用海外的資金，「希望政府能實際給出數據，不是擠牙膏式的，而是實在告訴民眾真正的情況，不要成為選舉的操作。」

張簡珍還說，現在是台商在大陸發展最好的時機，因各種類型的台商都已經進到大陸，不論是大企業或中小企業，上游或是下游，大家可以抱團參與大陸的發展計劃，「一個大企業爭取到的一個項目，可以帶著很多中小企業一起進來，整合資源，比如一帶一路、上海五個中心的建設等，團結力量大。」

▼上海市台協副會長連泰瑞。（圖／記者蔡紹堅攝）