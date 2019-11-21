邱毅否認支持「武統」台灣　自曝五大咖推薦入不分區

▲邱毅接受廣播節目專訪。（圖／POP撞新聞）



記者蔡文鈴／台北報導

前立委邱毅因「紅統」立場引發質疑，日前退出國民黨不分區，改列新黨不分區第一名。對此，邱毅今（21）日接受電台專訪表示，國民黨內有五大咖推薦他加入不分區名單。

邱毅表示，如果我真的對國民黨選情有負面影響，那民進黨應該等中選會登記完之後再攻擊啊，所以「他們不是因為我的立場，而是他們怕我重回舞台對蔡英文選情產生變數」，剛好國民黨內裡又有人要內鬥，所以最後還是選擇退出。

至於，這次列不分區是誰提名的？邱毅說，黨主席吳敦義有請一些人提名單，第一個推見他的就是國民黨前主席連戰、國民黨前副主席林豐正，還有立委候選人洪秀柱，前退輔會主委許歷農，另外還有目前代理高雄市長的葉匡時。

邱毅也說，2016年時自己本來就被列在國民黨不分區，但國民黨副主席兼秘書長曾永權堅持把它拿掉，不過時任黨主席的朱立倫覺得他很有戰鬥力，所以把他推薦給新黨，後來他自己跟蔡正元組成「正義兄弟」，緊接著就爆出蔡英文的炒地皮風波。

為什麼決定選擇退出不分區，邱毅說，因為「我有我的理念，我不願意為五斗米折腰」，還有，我也不願連累支持我的朋友，因此在沒告知吳敦義的情況下選擇退出。

邱毅指出，過去兩年自己不是立委，只是一個專業的學者，把兩岸的情勢做理性的分析，所以才嚴格警告總統蔡英文若一直走台獨的路線，可能會引發戰爭，「但不代表我支持武統啊」。

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

►時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

更多熱門新聞...

►親民黨不分區正式出爐！滕西華1、宣明智3、劉宥彤4

►邱毅可望排新黨不分區第一 王炳忠、蘇恆也在名單內

►懶人包／你的政黨票要投給誰？ 藍綠+第三勢力不分區立委名單一次看



►超越藍綠，就靠她了