韓國瑜稱大安房產親戚的　陳其邁：為何自己有房不住？住別人房子





▲陳其邁出席Facebook數位公民行動教室活動。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜與夫人李佳芬過去被爆料曾住在位於台北市大安區的「幸安名廈」社區，該戶登記於「李姓屋主」名下，據報導，就是李佳芬胞妹李佩芬。韓國瑜辦公室21日對此表示，韓國瑜夫婦一家房產資訊已經全部公開，並無不法。行政院副院長陳其邁21日受訪時再籲韓國瑜說清楚，他也質疑，為何韓國瑜自己有房產，卻還要住在別人的房子。

針對韓國瑜夫婦豪宅風波不止，牽扯到的李佳芬親戚，韓辦在20日已致北檢對媒體提告，韓辦21日重申，「幸安名廈」該戶屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。韓國瑜夫婦並未持有該房產。屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

對於韓國瑜豪宅案，陳其邁21日受訪時表示，韓市長的房子越來越多，話越講越不清楚，希望韓市長應該一次要把所有的房子都交代清楚，否則自己買的房子不住，住別人的房子，大家也是一頭霧水。

陳其邁說，韓國瑜是不是應該在整個說明裡頭能夠講得更清楚，這樣對他或者是對整個選舉才有幫助，否則大家越聽越糊塗，會讓韓國瑜自己陷入自己所製造出來的麻煩裡面，這樣恐怕不太好。

至於韓國瑜選擇題告媒體，陳其邁認為，還是應該要一次把所有的房子講清楚，這樣會比較好，提告部分是他的權力，但重點還是話說清楚比較好。

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